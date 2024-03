Verenluovutusta luvassa Åbo Svenska Teaterin päänäyttämöllä – nuoria miehiä toivotaan pääosaan

Joka vuosi tarvitaan yli 20 000 uutta verenluovuttajaa, sillä säännöllisen verenluovutuksen joutuu vuosittain lopettamaan iso joukko luovuttajia iän, sairauksien tai muiden syiden takia.

- Turku on opiskelijakaupunki, ja olemmekin jo pidemmän aikaa yrittäneet saada opiskelijoita houkuteltua verenluovutukseen, sanoo Veripalvelu Turun aluepäällikkö Pekka Kukko.

Erityisesti nuoria miehiä kaivataan verenluovuttajiksi. He voivat tyypillisesti luovuttaa nuoria naisia useammin, esimerkiksi pari - kolme kertaa vuodessa, ilman että se vaikuttaa veren rauta-arvoihin.

- Toivomme heitä nyt runsain joukoin haalaritapahtumaamme teatterille, ja toki kaikki muutkin ovat lämpimästi tervetulleita! Nuorille naisille suosittelemme verenluovutusta enintään kerran vuodessa, Veripalvelusta kerrotaan.

”Pisara toivoa”

Myös Åbo Svenska Teaterilla on pitkä perinne yhteistyöstä paikallisten opiskelijoiden kanssa.

- Meille on hyvin luontevaa kutsua opiskelijoita tähän verenluovutustempaukseen, sillä myös teatterilla on aktiivista yhteistyötä seudun opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille on jo pitkään ollut erikoishinnat saman illan teatteriesityksiin, kertoo Åbo Svenska Teaterin tiedottaja Maria Olin.

Veripalvelun ja Åbo Svenska Teaterin verenluovutustilaisuus järjestetään teatterin päänäyttämöllä tänä vuonna jo seitsemättä kertaa.

- Kannamme mielellämme oman kortemme kekoon, kun tarvitaan uusia, nuoria verenluovuttajia. Tämä tapahtuma on muodostunut jo jokakeväiseksi hienoksi perinteeksi! Olin iloitsee.

Paikalle on tulossa Åbo Akademin ylioppilaskunnasta joukko opiskelijoita sloganilla ”Ge någon hopp, kom och donera en dropp!" – eli ”Tule antamaan jollekin pisara toivoa!”.

- Meiltä on perinteisesti käynyt teatteriluovutuksessa 20-40 opiskelijaa, ja toivottavasti mahdollisimman moni pääsee myös tänä vuonna, Oscar Björkell Åbo Akademin ylioppilaskunnan hallituksesta kannustaa.

Myös ammattikorkeakoulu Noviasta on tänä vuonna tulossa opiskelijaedustus.

- On kunnia että saamme olla mukana tällaisessa. Haluamme luonnollisesti kantaa kortemme kekoon ja kannustaa opiskelijoitamme lähtemään luovuttamaan. Jokainen pisara on tärkeä ja voi kirjaimellisesti pelastaa jonkun hengen, sanoo ylioppilaskunta Noviumin puheenjohtaja Lina Olenius.

Åbo Svenska Teaterin verenluovutustilaisuuteen kannattaa varata aika etukäteen osoitteessa veripalvelu.fi/ajanvaraus. Paikalle voi myös tulla ilman ajanvarausta.