Uusi digitaalinen palvelu kokoaa taloyhtiön asiat yhteen paikkaan

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet.



Tällä hetkellä palvelemme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa 9 800 ammattilaisen voimin. Olemme kasvuyhtiö ja laajennamme toimintaamme uusille alueille jatkuvasti. PHM Groupin omistaa Norvestorin hallinnoimat rahastot ja Interan rahasto yhdessä paikallisissa yhtiöissä toimivan johdon kanssa.