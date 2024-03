Pohjois-Savoon 2,8 miljoonaa Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen vuodelle 2024

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti torstaina 29.2.2024 kehystarkastuksessa Leader-ryhmille suunnatun rahoituksen määrän vuodelle 2024, valtakunnallisesti kaikkiaan 54,2 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen.

Pohjois-Savon kolmen Leader-ryhmän rahoituskiintiö loppuvuodelle 2024 on yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:llä on jaettavana hanke- ja yritystukiin 1,1 miljoonaa euroa. Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:llä on jaettavana 926 tuhatta euroa ja Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n jaettava rahoitus alueensa yrityksille ja yleishyödyllisille yhteisöille on 798 tuhatta euroa. Kunkin Leader-ryhmän rahoitusta ohjaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa laadittu kehittämisstrategia.

Leader-tukia on haettu vilkkaasti Pohjois-Savossa.

Hakemuksia Pohjois-Savon Leader-ryhmien käsittelyyn alkuvuodesta lähtien on jätetty reippaasti ja kysyntä on ollut vilkasta. Suurin osa hakemuksista on yritysten tai yhdistysten investointihankkeita. Uudet valintajaksot ovat jo käynnissä ja rahoitusta on saatavilla monipuolisesti, myös suurin osa uusista tukimahdollisuuksista on avautunut.

– Yritysten tukimahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja rahoitusta on nyt hyvin tarjolla. Yhteistyön merkitys korostuu, ja huoltovarmuutta sekä kestävää toimintaa ylläpitäviä hankkeita pidetään tärkeinä, toteaa Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturista toiminnanjohtaja Minna Partanen.

Uusina yritysten tukityökaluina tulevat muun muassa yritystoiminnan kokeilu, omistajanvaihdos, osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen sekä maatalouden kokeilutuki. Pienhankkeilla voidaan tukea yksittäisten yhdistysten pieniä investointeja ja kehittämistoimia. Osa uusista tukimuodoista voidaan rahoittaa vain Leader-ryhmistä.

– Uusien tukimuotojen soveltaminen hakee vielä muotoaan. Koska ennakkotapauksia ei ole, linjauksia tehdään yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa. Pyrimme saamaan päätökset nopeasti hakijoille, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava rahoitusasiantuntija, Jaana Tuhkalainen mainitsee.

Leader-ryhmistä haettavien tukien valintajaksot vaihtelevat hallitusten kokousten mukaan. Hakijoiden kannattaa olla yhteydessä oman alueen Leader-ryhmään hakuaikojen ja -ehtojen selvittämiseksi.

Elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta

Leader-rahoitus on tukea, joka jää hakijoiden, yritysten ja alueen hyödyksi. Rahoitus koostuu EU:n (43 %), Suomen valtion (37 %) ja kuntien (20 %) osuuksista. Leader-toiminta kehittää alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Kaikki pohjoissavolaiset kunnat ovat sitoutuneet alueensa Leader-ryhmän kuntarahoitukseen ja yhteistyöhön maaseudun elinvoiman edistämiseksi. Pohjois-Savoon kuuluvassa Joroisissa Leader-rahoitusta myöntää SavonLuotsi Leader ry, jonka toimialueeseen kuuluvat Joroisten lisäksi Enonkoski, Juva, Rantasalmi, Savonlinnan maaseutualueet sekä Sulkava.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa mukana ovat alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt, yritykset ja alueen kunnat. Leader-ryhmät tekevät puoltavia rahoituspäätöksiä maaseudun yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen investointeja ja kehittämistä. Lopullisen päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee alueellinen ELY-keskus.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla. Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.