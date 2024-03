Ruisrockiin 23 uutta esiintyjäkiinnitystä ja artistien esiintymispäivät julki

Ruisrockiin kiinnitetty brittiläinen Stormzy on ollut keskeisessä asemassa nostamassa brittiläistä rap-musiikkia maailmanlaajuiseen suosioon. Ulkomaista rap-kattausta täydentävät ensi kertaa Suomessa vierailevat Don Toliver, joka tuli laajemmin tunnetuksi Travis Scottin kanssa tehdyllä yhteistyöllä, sekä Trippie Redd, joka on tunnettu melodisesta tyylistään.

Bileet upeine live-elämyksineen Ruissaloon tuo elektronisen musiikin tuottaja ja yksi Brasilian menestyneimmistä DJ:istä Alok. Ohjelmaa täydentää myös Sub Focus, joka on toistakymmentä vuotta kestäneen uransa aikana noussut underground-artistista maailmanlaajuiseksi tanssimusiikin supertähdeksi.

Ulkomaista artistikattausta vahvistaa paljon toivottu slovenialainen indierock-yhtye Joker Out, joka tuli suureksi yleisölle tunnetuksi kevään 2023 Euroviisuissa. Kovassa nosteessa olevalla yhtyeellä on lämpimät välit Suomeen, sillä solisti Bojan ystävystyi Käärijän kanssa Liverpoolissa viisujen aikana.

Kotimainen ohjelma kasvaa entisestään

Ruisrockin kotimainen rap- ja hiphop-kattaus laajenee usealla nimellä. Lavalle nousevat genrerajoja rikkova, uniikkia huumoria viljelevä Käärijä, karismaattinen Cledos, isolla livekokoonpanolla lavalla nähtävä Ege Zulu & Orchestre ja F, jota on ylistetty visuaalisesti kekseliäistä livekeikoistaan. Lisäksi ohjelmassa nähdään Yksinäistä-sinkullaan hurmannut Hassan Maikal sekä uudet tulokkaat Hugo&Ahti, joiden festarikesän ainoa yhteiskeikka bändin kanssa nähdään Ruisrockissa.

Pop-kattaus vahvistuu usean eri artistin voimin. Pop-koukkuja tarjoilevat tummanpuhuva Costee, herkkyyden upeasti sanoiksi pukeva Elsa Brotherus, useista listahiteistään tunnettu Evelina sekä Suomen suosituimpiin pop-tähtiin lukeutuva Isac Elliot.

Suomirockin uutta polvea festivaalilla edustaa rakastettava Luukas Oja, dystooppista suomenkielistä synapoppia tarjoileva MODEM ja syvälle taiteelliseen musiikkimaailmaan kuulijat johdattelee Rebekka Holi sekä Orvokki.

Omintakeista erikoismeininkiä festivaalille tuo kokoonpanot Business City sekä Good Boys, joiden keikoilta ei vauhtia puutu. Ohjelmisto täydentyy myös tuoreella LASTOUT-metallikokoonpanolla, joka on herättänyt suurta kiinnostusta niin kotimaassa kuin maailmalla saakka.

Ruisrock järjestetään 5.–7.7.2024 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa vielä kevään aikana. Ruisrockin päiväkohtainen ohjelma on julki ja kaikki lipputyypit myynnissä Tiketissä. Osa lipputyypeistä on myyty tai varattu loppuun.

Ruisrock-liput saa vastaanotettua täysin veloituksetta Kivraan. Sovelluksen käyttäjät saavat etukäteen aikataulut Kivraan ja erilaisia etuja festaripäivien aikana.

5.3. mennessä julkaistut artistit:

Perjantai 5.7.2024

The Chainsmokers, Don Toliver, J Hus, Offset, Ashnikko, Bar Italia, MØ, Gettomasa, Kaija Koo, SANNI, Ani, Bee, Business City, Costee, Ellinoora, Good Boys, Hassan Maikal, Hugo &Ahti, Isac Elliot, Jambo & Band, Luukas Oja, Orvokki, Sexmane

Lauantai 6.7.2024

Romy, Sub Focus, Ibe, Jenni Vartiainen, Kuumaa, Aliisa Syrjä, Antti Autio, Cledos, Costi, Emma & Matilda, F, Fröbelin Palikat, Iisa, Lauri Haav, MODEM, Pariisin Kevät, Rebekka Holi, Robin Packalen, SHRTY, Tuuli, Ursus Factory, Vesta, Windows95man

Sunnuntai 7.7.2024

PMMP, Stormzy, Louis Tomlinson, Trippie Redd, Alok, Joker Out, Sexyy Red, Yaeger, Behm, Gasellit, Käärijä, Arppa, Blind Channel, Bämä, Ege Zulu & Orchestre, Elsa Brotherus, Evelina, Karri Koira, Lastout, Mirella, Pehmoaino, Vilma Jää

Ruisrockin kumppanit vuonna 2024

