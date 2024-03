SDP:n Timo Harakka lakialoitteessaan: Identiteettivarkaudelle säädettävä törkeä tekomuoto - Deepfake-videoiden yleistyminen vaatii reagointia

SDP:n Mika Kari: Lindtmanin esitys EU:n puolustuskomissaarista on kannatettava 2.3.2024 15:41:17 EET | Tiedote

EU:n on syvennettävä yhteistyötä puolustuksessa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti, että Suomen on ajettava puolustuskomissaaria seuraavaan komissioon. Samalla puolustukselle tulisi perustaa oma ministerineuvosto (MTV 2.3.2024). – Lindtmanin esitys on erinomainen ja sitä on edistettävä, sillä kovan puolustuksen painoarvo on myös EU:ssa kasvanut. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaarin tehtävä tehostaisivat valmistelukoneistoa ja edistäisivät myös EU:n puolustusteollisuutta, Kari sanoo. Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista. Puolustusteollisuuden vahvistamisella on jo kiire, koska kyseessä on niin Ukrainan suvereniteetti kuin Euroopan turvallisuuden takaaminen. – Kiristyneessä turvallisuustilanteessa puolustusmenoja on nostettu, ja hyvä niin. Nyt puolustushankintoja on koordinoitava paremmin yhdessä. Tätä voidaan tehdä tehokkaasti puolustuksen ministerineuvoston ja komissaarin kautta, Kari toteaa.