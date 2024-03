Oppilaitosten hävikkiruoan lahjoittamiskokeilu käynnistyy Helsingissä

Helsingin kaupungin tavoitteena on puolittaa ruokapalveluissa syntyneen hävikin määrä vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokapalvelujen tuottajat työskentelevät ahkerasti tavoitteen saavuttamiseksi. Huhtikuussa 2023 alkanut Food waste ecosystem -hanke tukee tätä työtä muun muassa ruokahävikin vähentämiseen ja hävikkiruoan hyödyntämiseen liittyvien työpajojen ja kokeilujen kautta.

Uudenlainen yhteistyö esimerkkinä

Yhteistyökokeilussa hävikkiruokaa lahjoittaa Sodexo, joka on yksi Suomen suurimmista ravintoloitsijoista. Sodexon ravintoloissa tehdään jo nyt monipuolisesti työtä sen eteen, ettei hävikkiä edes syntyisi, ja myydään hävikkiruokaa linjastosta opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tästä huolimatta ruokaa saattaa joskus jäädä yli.

– Olemme todella innostuneita ja mielissämme siitä, että pääsemme mukaan tähän kokeiluun. Sodexo on sitoutunut kestävään kehitykseen ja on hienoa, että voimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää ruokahävikin vähentämistä ja samalla tukea ruoka-apua Helsingissä. Toivomme, että tämä kokeilu toimii esimerkkinä muille ravintoloille ja innostaa heitä liittymään lahjoittajien joukkoon, toteaa Sodexon asiakkuuspäällikkö Ann-Marjaana Holmberg.

Kokeilua koordinoi Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän hävikkiruokaterminaali Stadin safka, joka noutaa linjastosta ylijääneen, jäähdytetyn ruoan seuraavana aamuna ja kuljettaa sen eteenpäin kokeilussa mukana oleville ruoka-aputoimijoille. Toimijat lämmittävät ruoan ja tarjoavat sen kävijöilleen paikan päällä nautittavana ateriana.

– Stadin safka toimittaa helsinkiläisille ruoka-aputoimijoille pääasiassa kauppojen, tukkujen ja elintarviketeollisuuden lahjoittamia hävikkielintarvikkeita. Olemme iloisia, että kokeilun myötä lahjoittajien joukkoon saadaan myös ravintoloita ja pääsemme laajentamaan toimintaa myös valmiiseen ruokaan, sanoo Stadin safkan toiminnasta vastaava ruoka-aputoiminnan päällikkö Anni Heinälä.

Kokeilu kestää kevään loppuun ja tuloksia arvioidaan sen jälkeen. Kokeilua voidaan myöhemmin laajentaa, jos se osoittautuu toimivaksi ja resurssit riittävät. Kokeilun tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka helpottaa myös muiden ravintoloiden lahjoittamista.

Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen -projektia koordinoi Vantaan kaupunki, joka toteuttaa sitä yhdessä Helsingin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin toiminta-aika on 1.4.2023–31.3.2026, ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto. Hanke on osa HEVi-ohjelmaa.

