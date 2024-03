Olympiapurjehdus: 49er- ja 49er FX -luokkien MM-kisat käynnistyvät Lanzarotella

Olympiapurjehdus: Valtteri Uusitalo voitti ILCA 7 -luokan EM-kultaa 23.2.2024 17:38:13 EET | Tiedote

Valtteri Uusitalo voitti ILCA 7 -luokan EM-kultaa Ateenassa. EM-regatta huipentui kolmeen finaalilähtöön perjantaina. Uusitalo starttasi viimeiseen päivään viidenneltä sijalta ja nappasi tiukan kamppailun päätteeksi ensimmäisen aikuisten arvokilpailumitalinsa neljän pisteen erolla hopealle purjehtineeseen Unkarin Jonatan Vadnaihin. - ⁠Tämä tuntuu oikein hyvältä. Takana on pitkä matka ja monta vaikeaa vuotta, joten tuntuu erittäin hyvältä saada tämmöinen onnistuminen, Valtteri Uusitalo totesi kisan jälkeen. - Lämpimät onnittelut Valtterille huikeasta EM-kullasta! Tämä on hyvää jatkumoa MM-kisojen 19:nnelle sijalle ja osoittaa Valtterin siirtyneen uudelle tasolle. Hän kuuluu Suomen lupaavimpiin nuoriin purjehtijoihin, joilla on huikea potentiaali, purjehduksen huippu-urheiluvastaava Toni Roponen Suomen Olympiakomiteasta kommentoi. Suomen olympiaedustajaksi valittu Kaarle Tapper ei osallistunut EM-regattaan vaan keskittyy jo valmistautumiseen kohti vuoden päätapahtumaa. Aleksi Tapper purj