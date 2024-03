George R. R. Martinin kauan odotettu Tuli ja veri -romaani vihdoin suomeksi

George R. R. Martin: Tuli ja veri

Jo vuosisatoja ennen Tulen ja jään laulu -saagan kuvaamaa valtaistuinpeliä käytiin seitsemän kuningaskunnan herruudesta taisteluja, joissa lohikäärmeiden lieskat korvensivat satoja ja sulattivat linnoja. Targaryenin suvun valtakausi alkoi tulen ja veren väreissä. Veli kävi veljeä vastaan, äiti tytärtä ja lohikäärme lohikäärmettä. Westerosin historian kiehtova ja verinen kronikka kertoo siitä, kuinka rautavaltaistuin syntyi ja millaisiin sukupolvesta toiseen jatkuviin, kohtalokkaisiin taisteluihin kiistat kruununperimysjärjestyksestä johtivat.

Tulen ja jään laulu -saaga ja George R. R. Martinin mukaansatempaava kerronta on tehnyt fantasiasta suuren yleisön luettavaa. Fantasiaelementit tukevat hyvän historiallisen romaanin tapaan kirjoitettua eeppistä tarinaa, jonka keskiössä ovat ihmisyyden konfliktit ja se, miten tuhoisiin mittasuhteisiin ne voivat paisua.

Martinia on ylistetty hänen taidostaan rakentaa kestäviä tarinankaaria, luoda kiehtovia ja monitahoisia henkilöhahmoja ja rytmittää täydellisesti kerrontaansa. Hän virittää tarinaansa jännitteitä, joissa vallanhimo on keskiössä ja sukulaisuussuhteet määrittävät ihmisen paikan maailmassa. Tuli ja veri on kaleidoskooppi, jossa vaihtuvat valta-asetelmat voivat kääntää petoksen sankaruudeksi ja hyvät aikeet valtakunnan tuhoksi.

– On uskomattoman hienoa päästä tuomaan tämän mittaluokan kirjallisuutta lukijoiden käsiin. George R. R. Martinin tuotanto on kokonaisuudessaan nykyfantasian merkkiteos ja klassikko, joka tulee kestämään aikaa, Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper toteaa.

Myös Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Iina Tikanoja iloitsee tulevasta teoksesta: – Sekä ammatillisesti että kirjailijan fanina on kunnia päästä mukaan tähän tarinaan. Suomalaiset lukijat saavat iloksemme nauttia Tulesta ja verestä George R. R. Martinin luomat maailmat perinpohjaisesti tuntevan Satu Loitsun (ent. Hlinovsky) taiturillisena ja sävykkäänä suomennoksena.

George R. R. Martin on aikamme suurimpia fantasiakirjailijoita, jonka teoksia on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta. Moninkertaisesti palkitun Martinin tuotanto käsittää eeppisen fantasian lisäksi tieteiskirjallisuutta, kauhua ja tv-käsikirjoituksia. Tulen ja jään laulun tv-sovitus, HBO:n huikea TV-sarja Game of Thrones nosti hänet ansaittuun maailmanmaineeseen. Sarjan katsojaennätyksiä rikkonut sisarsarja House of the Dragon on saanut inspiraationsa osasta Tuli ja veri -romaania. Kirjan lukijat pääsevät tutustumaan koko tarinaan jo ennen kuin sarjan toinen tuotantokausi käynnistyy kesällä 2024.

Tuli ja veri -romaani on käsittely- ja arvosteluvapaa 14.5.2024

Kirjan on suomentanut Satu Loitsu. Se ilmestyy myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Jukka Pitkänen.