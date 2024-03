Laboren Mika Malirannalta ilmestyy tietokirja

Yritysten t&k-toiminnan uudistumisesta tuottavuuden nousuun? 15.2.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Suomen yritysten panostukset tutkimukseen ja kehitystyöhön (t&k) vajosivat voimakkaasti 2010-luvun alkupuoliskolla, mutta sittemmin ovat kasvaneet näihin päiviin saakka. Samalla yritysten t&k-toiminnan rakenne on merkittävästi muuttunut. T&k on ollut vahvassa kasvussa pk-yrityksissä, nuorissa yrityksissä ja yksityisissä palveluissa. Soveltavan tutkimuksen sekä perustutkimuksen osuus on kasvanut kehittämisen kustannuksella. T&k-panostusten kehitys tarjoaa lupaavia tuottavuusnäkymiä.