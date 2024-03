Ravintolatasoinen kebab rantautuu S-market Rediin

Täysin uudenlainen kebabbuffet saapui S-market Rediin. Kebabkioskissa myydään valmista, ravintolatasoista kebabia helposti kauppareissulla mukaan otettavaksi ja nopeasti syötäväksi.

Kebabkioskista löytyy vaihtoehtoja niin vegaaneille kuin lihansyöjillekin. Tarjolla on kasvis-, kana-, kana-nauta- sekä nautavaihtoehdot. Lisukkeista löytyy niin ristikkoperunoita kuin basmatiriisiäkin. Kebabin kruunaa perinteinen kebabkastike, ja tarjolla on kastikevaihtoehto niin tulisuudesta pitävälle kuin miedompien makujen ystäville. Kebabin rinnalle voi vielä valita kylmiä lisukkeita kuten tsatsikia, coleslawta, tulista tomaattisalsaa tai pitaleipää. Kebabia ja lisukkeita myydään kilohintaan 19,90 € / kg.

– Kebab on ollut suomalaisten suosiossa jo pitkään ja trendi sen kuin kasvaa. Samaan aikaan myös valmisruokien ostaminen on kasvanut etenkin sinkku- ja dinkkutalousten lisääntyessä. Kebabkioski on näiden molempien ilmiöiden lopputulema. Jatkossa valmista ja herkullista kebabia voi ostaa mukaan kauppareissun yhteydessä, kertoo HOK-Elannon Head of Development and Design Anne-Maria Mikkonen.

Kebabkioskia pilotoidaan ensin S-market Redissä, jonka jälkeen pilotin on tarkoitus laajentua Prismaan.

– Olemme innoissamme pilotista, ja itse uskomme konseptin toimivuuteen. Haluamme pilotin myötä testata, mitkä maut maistuvat asiakkaillemme. Etenkin vegaanisen kebabin toimivuutta seuraamme mielenkiinnolla. Kuulemme mielellämme asiakkailtamme palautetta, jotta voimme kehittää konseptia entistä paremmaksi, kertoo Mikkonen.

Ravintolatasoinen ruoka yhdistyy helpon ostamisen kanssa

Kebabkioskin lisäksi HOK-Elannon ruokakaupoista löytyy siipibuffet, Siipiyhtiö, jossa tarjolla on erimakuisia siipiä, lisukkeita sekä dippejä. Sekä kebabkioski että Siipiyhtiö kuuluvat HOK-Elannon ruoan kehitystiimin kehittämään Ruokayhtiö-konseptiin, jossa yhdistetään ravintolatasoiset maut helpon ostamisen kanssa. Sekä siipiä että kebabia voi ostaa kauppareissun yhteydessä myymälästä sijaitsevasta buffetista.

– Suomalaiset ovat buffetkansaa. Buffeteissa viehättää se, että saat ottaa juuri haluamasi määrän ruokaa pieneen tai isoon nälkään. Lisäksi voit yhdistellä makuja ja ruokia oman mielesi mukaan. Kuitenkaan herkullisuudesta ei haluta tinkiä, ja sen takia haluamme tarjota vain ravintolatasoista ruokaa, kertoo Mikkonen.