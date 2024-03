Ennätysmäärä haki kesätöihin HalpaHalliin

HalpaHalli vastaanotti ennätyksellisen määrän hakemuksia tämän vuoden kesätyöpaikkoihinsa. Hakemuksia saatiin yhteensä 4571 kappaletta.

- Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että näin moni nuori on kiinnostunut liittymään joukkoomme kesäksi. Se on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä tukemassa nuorten urapolkuja, toteaa HalpaHallin henkilöstöjohtaja Janne Syri. – Iso hakemusmäärä on hieno osoitus luottamuksesta nuorilta, ja haluamme kiittää jokaista hakijaa heidän kiinnostuksestaan HalpaHallia kohtaan.

HalpaHallin myymälöiden kesätöihin kuuluu monipuolisia kaupan alan tehtäviä, eivätkä ne rajoitu esimerkiksi vain kassatyöhön. - Jaoimme sosiaalisessa mediassa videoita, joissa meillä aiemmin kesätöissä tai harjoittelussa olleet ja sittemmin töissä jatkaneet nuoret kertovat omista kokemuksistaan ja työyhteisöstämme. Tarinat ovat selvästi vedonneet nuoriin työnhakijoihin ja innostaneet hakemaan meille, kertoo viestintäpäällikkö Mari Emmes.

Vain hyviä kesätyökokemuksia

HalpaHallilla on käytössä oma kesätyösitoumus, jonka tavoitteena on tarjota vain hyviä kesätyökokemuksia. Sitoumuksen periaatteisiin kuuluvat hyvän hakijakokemuksen huomioiminen, työsopimuksen sisällön tarkka läpikäyminen, selkeä palkkaus sekä hyvä perehdytys ja monipuolisen työkokemuksen tarjoaminen. Lisäksi korostetaan, että jokainen kesätyöntekijä on tärkeä osa työyhteisöä omana ainutlaatuisena itsenään.

- Kesätyöntekijät ovat olennainen osa työyhteisöä, sillä he auttavat ylläpitämään toimintaa vakituisen henkilökunnan lomaillessa. Kesätyöt tarjoavat myös arvokkaan mahdollisuuden tutustua työelämän käytäntöihin. Meille on tärkeää olla vastuullisia ja varmistaa, että meillä saatava kokemus antaa eväitä tulevalle työuralle, kuvaa Syri.

Päätökset kesätyöpaikoista tehdään ja ilmoitetaan kaikille hakeneille huhtikuun loppuun mennessä.