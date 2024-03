Jalostamo7 etsii, ostaa, jatkaa, kasvattaa – ja on tullut jäädäkseen

"Toimintamme kaksi tärkeää sanaa ovat: Ostaminen ja Omistaminen", kuvailee toimitusjohtaja Lauri Aaltio. "Olemme periaatteessa pääomasijoitus- eli holding-yhtiö, sen verran meissä on tuttua ja turvallista, mutta moni asia tässä himmelissä tai katalysaattorissa tehdään uudella tavalla."

Jalostamo7:n ensimmäinen ostos oli Uudellamaalla sijaitseva Brushpainters Oy vuonna 2022. Nyt Brushpainters Oy on juuri siirretty uusiin käsiin, ensimmäinen osto on onnistunut ja yrityksen uusi johto on jo sisäistänyt uuden toimialan.

"Etsimme seuraavaa kohdetta. Etsimme myös lisää Etsijöitä, ja omaan hallitukseemme ja johtoryhmäänkin etsimme lisää hyviä tyyppejä, joiden kanssa pallotella ideoita. Haku on päällä."

Vaihe I: Yritysajatus

Mitä ja miksi?

Kun suuret ikäluokat poistuvat työelämästä, kymmenien tuhansien yritysten omistusjärjestelyt tulevat ajankohtaisiksi. Koko kansantalouden kannalta on hyvä, että kannattavat yritykset jatkuvat ja kasvavat maltillisesti. Haluamme olla mukana tekemässä muutosta, joka on hyödyllinen kaikille osapuolille.

Jalostamo7 on konservatiivinen ja silti hereillä oleva yritysostaja. Käytämme arkijärkeä ja konseptuaalista, visualisoivaa tuote- ja palvelumuotoilua yritystemme kehittämiseen. Katkomme vanhojen omistajien suosituimmuusjärjestelyt ja virkistämme putiikin toimintatavat. Jälkeä syntyy.

Jalostamo7:n väki oppii hiljalleen screenaamaan firmoja ja laittamaan niitä kuntoon. Keräämme pakettiin useita firmoja muutamalta toimialalta. Näin olemme osittain suojassa, kun seuraava korona iskee. Yhden yritysryppään sisällä voimme taas jakaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Eli jos halla vie kaikki puolukat, niin mustikkakeitto on sitten se juttu. Ehkäpä mansikkasatoakin tulee. Ja kolmella eri marjalla pääsee Suomessa jo pitkälle.

Vaihe II: Kasvu

Kierros I: Jalostamo7:n perustaminen.

Etsintä kesti 24 kk, josta 12 kuukautta oli täysipäiväistä työtä LA. Ensimmäinen ostos oli Brushpainters Oy kesäkuussa 2022. Liikevaihto 3 M€. Työllistää 24 henkilöä.

Kierros II: Hionta.

Luodaan perusta viestinnälle, jotta löydetään uudet etsijät ja lisää omapääomaa. Tavoite: 3-5 yritysostoa 3 vuoden aikana.

Kierros III: Keskipitkän ajan tavoitteet.

Tavoitteena on 5-7 yritysostoa. 5-7 uutta Etsijää. 0,5 - 2 M€ uutta omapääomaa. Etsintäaika on keskimäärin 18 kk. Osa etsinnöistä pysähtyy. Osa kaupoista ei mene läpi. Pitää varautua myös siihen, että yksi tehty ostos viidestä epäonnistuu taloudellisesti.

Kierros IV: Omistaja-arvon kasvattaminen.

Jalostamo7:stä saattaa ajan oloon tulla iso juttu. "Kunhan on liike ja suunta, niin menee vaikka Atlantin yli", sanoi vanha pomoni Väätäsen Risto Metson muotoiluosastolta. Meillä on Jalostamossa Billnäsin pöytä ja vihreä pankkiirilamppu, joten mitään käytännön ylärajaa toiminnan kasvattamiselle ei ole.

Strategia 7-14 vuotta

Perustamisvaihe: Etsimme ja löysimme ensimmäisen ostokohteen. Vakautimme hankitun yrityksen uusiin käsiin. Opimme etsinnän, screenauksen, oston, siirron ja rahoituksen järjestelyt. Loimme toimivan tiimin Jalostamoon. Rakennamme uskottavuutta.

Kasvuvaihe: Etsimme seuraavat Etsijät ja he etsivät kohteet. Laajennamme toimintaamme. Kasvatamme yrityksiä ja luomme synergiaetuja niiden välille uusien ostojen avulla. Hallittu hallitustyö ja valmennus, kärkihankkeiden jalkautus yrityksissä.

Vakiintunut toimija: Osaamme jo homman ja kasvatamme konsernia hallitusti. Nukahtaa ei silti saa, ettei käy Stockmanneja. Yksi väärä investointi Järvenpäässä kaatoi Primulan.

Millainen yritys sopii Jalostamo7:lle?

Millainen yritys sitten sopii Jalostamo7:lle? Laurin ja Karin osaaminen ja kokemus mahdollistaa erilaisten yritysten perkaamisen ja analysoinnin. ”B2B -teollisuus on kotoisa ympäristö touhuta. Näkisin mielelläni uskollisia, palaavia asiakkaita ja jatkuvaa kannattavuutta. Suurin asiakas ei saisi olla kuin enintään 20 % koko liikevaihdosta. Yrityksellä pitää olla hyvä maine, ehkä omia tuotteita tai brändätty palvelumalli. Oikaistu liikevoitto on se summa, jolla pankkilainaa maksellaan, joten katteentekokyvyn tulee olla kunnossa. Myös yrityksen siirrettävyys on kriittistä, voiko sen siirtää uusiin käsiin. – Jalostamo7 on tekijän putiikki. Menemme tilanteisiin mukaan, emmekä pelkää käytännön arjen haasteita", Aaltio kuvailee.

Entä jatkossa?

Entä Jalostamo7:n seuraavat 10 – 20 vuotta? Kun ensimmäinen yritysosto on saatu vakautettua, on aika alkaa toteuttaa seuraavia ostoja. Jalostamo7 voi ostaa uuden yrityksen muutaman vuoden välein. Etsimme samalla kohdeyrityksiin uudet toimitusjohtajat, jotka ovat myös osaomistajia kohdeyrityksissä. Idea on saada pullataikina maltillisesti kasvamaan. Valtavia riskejä emme halua ottaa, vaan toivomme tasaista matkantekoa kuin Diesel Passatilla Lappiin ajettaessa.

Perusteet tuotolle

Jalostamo7 käy läpi suuren joukon yrityksiä ja valitsee niistä parhaat kassavirtakoneet. Oston jälkeen jatkamme sitä mikä toimii ja laitamme yrityksen entistä parempaan kuntoon. Valmennamme henkilöstöä ja johtoa ja tuomme korkeakoulutuksen hyvät puolet yrityksen avuksi. Kohdeyritysten omistajat / toimitusjohtajat ovat usein hieman väsähtäneitä ja tylsistyneitä. Uudella tarmokkaalla johdolla ja kokeneella johtoryhmällä syntyy luontaista kasvua. Startupeista 90 % epäonnistuu, ETA-mallin ostoista 70 % onnistuu hyvin. Onnistumisemme johtuu siitä, että etsimme huolellisesti sellaisen firman, joka jo toimii, ja sitten vain jatkamme siitä, mihin edellinen omistaja on tullut. Ostamme todellista kannattavaa liikevaihtoa.

Mikä on erityistä Jalostamossa

• Ideamme on tilastollinen ja psykologinen.

• Kohdeyrityksiä on paljon.

• J7 mahdollistaa yrittäjyyden ihmisille, jotka eivät uskalla ilman tukea ja yhteisöä lähteä yritysoston tielle.

"Yrittäjyys ei kiinnosta ihmisiä Pohjoismaissa, etsijöitä on vähän", sanoo Lauri Aaltio. "J7 tukee kohdeyritysten toimitusjohtajia ja kerää rahoituksen ostoihin. J7 perkaa jatkuvasti sopivia ostokohteita etsijöiden ja harjoittelijoiden voimin käsityönä. J7 rahoittaa ostosta 85 % ja kohdeyritysten uudet toimitusjohtajat rahoittavat 15 % (FV Yrittäjälaina) ja saavat vaiheittain kasvavan osuuden kohdeyrityksestä. J7:n yhteisö mahdollistaa kasvun. J7:n toimintaan kiteytyy ajan mittaan osaamista ja hyviä käytäntöjä. Kokonaisuudesta tulee vahva, notkea ja voimakas."

Ketkä?

Lauri Aaltio:

Etsijä ja Bp:n tj.

Brushpaintersin ja Jalostamo7:n toimitusjohtaja

Konetekniikan DI ja teollinen muotoilija (Taideteollinen korkeakoulu)

Syntynyt 1977

"Olen rakentanut ja suunnitellut kuusivuotiaasta asti. Perustin suunnitteluyritykseni Jukola7:n vuonna 2014 ja veimme ensimmäisen oman tuotteen rautakauppojen hyllyille 2019 - 2021. Yrityksen luominen tyhjästä loi minulle vakaan uskon siihen, että on parempi idea etsiä valmis kannattava yritys, jolla on vakaa liikevaihto, kassavirta ja uskolliset, aina palaavat asiakkaat."

Kari Vatka:

Sijoittaja

Kokenut yrittäjä ja perustaja (myi yrityksensä 2021)

Konetekniikan DI

Syntynyt 1976

"Sydäntäni lähellä on aina ollut tuotekehitys ja tuotesuunnittelu. Minua kiinnostaa myös psykologia ja ihmisten käyttäytyminen. Ihmistuntemusta tarvitaan erityisesti hyvän työilmapiirin luomisessa, johtamisessa sekä rekrytoinnissa. Vuonna 2011 perustin suunnittelutoimiston, jossa johdin loppupuolella 25 hengen tiimiä."

