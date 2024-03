Triton luo Pohjois-Euroopan johtavan konsernin teknisissä palveluissa ja asentamisessa yhdistämällä Caverionin ja Assemblinin

Uusi konserni tulee panostamaan sitoutuneeseen henkilöstöönsä kaikissa Assemblin Caverion Groupin toimintamaissa. Tavoitteena on profiloitua alan markkinajohtajaksi sekä kiinnostavimmaksi työnantajaksi muun muassa kiinteistötekniikan ja asiantuntijapalveluiden ammattilaisten keskuudessa. Asiakkaille Assemblin Caverion Group on entistä laaja-alaisempi luotettu kumppani, jonka tuottamat ratkaisut ja palvelut vastaavat markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin sekä kestävästä kehityksestä nouseviin tarpeisiin.

Uuden konsernin johdon muodostavat molempien yhtiöiden johtajat. Assemblinin toimitusjohtaja Mats Johanssonista tulee Assemblin Caverion Groupin toimitusjohtaja. Caverionin toimitusjohtajasta Jacob Götzschestä tulee uuden yhtiön päätoiminen hallituksen puheenjohtaja. Assemblin ja Caverion jatkavat toimimista omilla paikallisilla brändeillään.

Assemblin Caverion Groupin uutta johtoa edustavat Jacob Götzsche ja Mats Johansson toteavat: “Assemblin ja Caverion ovat osoittaneet sitoutumista markkinoiden johtavaan tekniseen osaamiseen, erinomaiseen asiakaspalveluun sekä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Yhdistämällä kaksi vahvaa ja ihmiskeskeistä kulttuuria luomme yhtiön, jolla on ainutlaatuista osaamista, yhteiset vahvuudet ja yhdessä jaettu visio.”

Assemblin Caverion Group hyötyy markkinoiden kehityksestä erityisesti liittyen Euroopan ikääntyvään kiinteistökantaan sekä rakennusten, infrastruktuurin sekä teollisuuden energiatehokkuuden, kestävän kehityksen ja automaation kasvaviin vaatimuksiin.

Uudesta konsernista tulee markkinajohtaja Ruotsin, Suomen ja Norjan markkinoilla. Yhdistettynä Caverionin asemaan pohjoisessa manner-Euroopassa, Assemblin Caverion Groupilla on hyvät edellytykset kasvulle niin orgaanisesti kuin jatkamalla strategisia yritysostoja kaikilla markkinoillaan.

Hans Petter Hjellestad, Tritonin Investment Advisory Professional, sanoo: “Olemme innostuneita näiden kahden yhtiön toisiaan täydentävien liiketoimintojen yhdistämisestä uudeksi konserniksi, rakentuen palvelualan sijoituksiamme ohjanneille periaatteille. Yhdistyminen on luonteva askel, sillä Assemblinilla ja Caverionilla on samanlaiset vahvat kulttuurit ja arvot sekä toisiaan täydentävät palvelut, osaaminen ja näkemys. Rakennamme operatiivisen osaamisen ja toimialatuntemuksen varaan ohjatessamme yhtiöitä kohti tulevaisuuteen katsovaa liiketoimintaa.”

Assemblin Caverion Groupin johtoryhmään kuuluvat:

• Jacob Götzsche, Executive Chairman

• Mats Johansson, Group President and CEO

• Philip Carlsson, CFO

• Elina Kaura, Legal & Compliance, Group General Counsel, EVP

• Åsvor Brynnel, Sustainability, HR and Communications, EVP

• Jaakko Wacklin, Operational and Commercial Performance, EVP

• Håkan Ekvall, CEO Ventilation Sweden, EVP

• Andreas Aristiadis, CEO Heating & Sanitation Sweden, EVP

• Fredrik Allthin, CEO Electrical Sweden, EVP

• Uno Lundberg, CEO Caverion Sweden, EVP

• Torkil Skancke Hansen, CEO Norway, EVP

• Tero Kosunen, CEO Fidelix and solutions, EVP

• Ville Tamminen, CEO Finland, EVP

• Carsten Sørensen, CEO Denmark, EVP

• Manfred Simmet, CEO Germany and Austria, EVP

Uuden konsernin pääkonttori on Ruotsissa.

Yhdistyminen on saanut tarvittavat viranomaisluvat ja yhdistymisen arvioidaan toteutuvan huhtikuun 2024 aikana.