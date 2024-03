Suurin suomalainen lautapeli Agemonia on julkaistu

Maailmalla ovat nyt suosiossa tarinalliset lautapelit, joissa eri pelikerrat muodostavat yhtenäisen tarinan. Maailmanmarkkinoille suunniteltu englanninkielinen Agemonia on 1–4 pelaajalle, jotka pelikerta toisensa jälkeen palaavat tuttujen hahmojen ääreen viemään tarinaa eteenpäin.

"Agemonia yhdistää tarinankerronnan ja lautapelien parhaat puolet", Wikström kertoo.

"Pelin mekaniikka korostaa pelaajan päätoksentekoa ja reagointia. Pelin maailmaa ja tarinaa on rakennettu jo useamman vuoden ajan."

Pelin julkaisee Lautapelit.fi, joka on vuonna 1996 perustettu pelialan pitkäaikainen toimija. Yritys on julkaissut suomenkieliset versiot useista lautapeliklassikoista (mm. Carcassonne, Catan ja Exit -pakohuonepelit) sekä esimerkiksi maailmalla menestyneestä Eclipse-pelistä. Agemonian kaltainen pelijulkaisu on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja se hakee vertaistaan myös maailmanlaajuisesti.

Kirjailijana tunnettu Mike Pohjola on ollut mukana kirjoittajana sekä tarinasuunnittelijana yhdessä Max Wikströmin kanssa.

"Olemme kehittäneet peliä varten oman fantasiamaailmansa, jonka kulttuurit ja historia ovat hyvin omalaatuiset", Pohjola kertoo.

Sarjakuvataitelija Petri Hiltunen on kuvittanut pelin lukuisat mustavalkokuvitukset. Hiltusen kuvituksesta ja Pohjolan tarinoista julkaistaan Agemonia-pelin kanssa samaan aikaan Agemonia: Origins -kirja, jonka kautta lukija pääsee tutustumaan Agemonian maailmaan.

Mukana on Hiltusen lisäksi muitakin eturivin fantasiakuvittajia, kuten Magic: The Gatheringin ja Dungeons & Dragonsin kuvittanut Tomasz Jedruszek, joka on vastuussa pelin värikuvista. Mukana on lisäksi mm. Pathfinderin kuvittanut Damien Mammoliti, jonka käsialaa ovat pelin kaikki kartat.

Pelikokemusta elävöittämään voi ladata myös ilmaisen Agemonia-applikaation, joka sisältää lukuisia työkaluja pelaamisen helpottamiseksi sekä yli 300 ääninäyteltyä kertomusta ja tarinaa. Agemonian äänisuunnittelun, musiikin ja äänikirjat on taiteillut Ryhmäteatterin äänisuunnittelija Jussi Kärkkäinen ja niissä esiintyy useita tunnettuja näyttelijoitä, kuten Leena Pöysti, Martti Suosalo, Sami Uotila ja Sanna Stellan.

Ensimmäisessä ennakkotilauserässä pelin saaneet ovat antaneet Agemonialle ylistävää palautetta, ja nyt lisätilauksia satelee eri puolilta maailmaa.

LEHDISTÖTILAISUUS

Järjestämme lehdistölle Agemonian esittelytilaisuuden 15. maaliskuuta klo 12-14 Lautapelit.fi:n Kampin myymälässä. Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen info@lautapelit.fi.

Tervetuloa!

Paikalla mm.