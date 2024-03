Nordi suunnittelee teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa Kokemäelle - Voimalan yhteyteen myös akkuvarasto

Uusiutuvan energian hankkeita kehittävä Nordi Oy suunnittelee aurinkovoimalaa sekä akkuvarastoa Kokemäen Ronkankankaan alueelle. Hankkeen mahdollistava vuokrasopimus on solmittu alkuvuodesta, ja neuvottelut hankealueen laajentamisesta muutaman maanomistajan kanssa ovat käynnissä. Seuraavaksi hanke etenee suunnittelu- ja luvitusvaiheeseen. Rakennustöiden on määrä alkaa aikaisintaan vuoden 2025 aikana, jolloin aurinkovoimala voisi alkaa tuottamaan uusiutuvaa sähköä verkkoon mahdollisesti jo vuoden 2026 aikana arviolta 40–50 GWh vuodessa. Akkuvaraston koko tarkentuu aurinkovoimalan koon tarkentuessa. Investoinnin arvo on yli 30 miljoonaa euroa.

”Nordin tavoitteena on kasvattaa kotimaista energiantuotantoa vastatakseen teollisuuden uusiutuvan sähkön kasvavaan tarpeeseen tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen, että suunnittelemme aurinkovoimahankkeidemme yhteyteen myös akkuvarastoja, sillä ne mahdollistavat uusiutuvan energian osuuden kasvua sähköjärjestelmässä”, kertoo Nordin toimitusjohtaja Piia Heikkinen.

”Meillä Kokemäen kaupungin yksi strateginen painopistealue on vihreä siirtymä, jonka myötä tavoitteemme on edesauttaa esimerkiksi vihreiden energiamuotojen tuottamista Kokemäen alueella. Aurinkovoimala on näin ollen oikein tervetullut Kokemäelle, joka pitkällä tähtäimellä myös palvelee muun energiatuotannon ohella suunnitteilla olevia teollisia hankkeita”, iloitsee Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen.

Hankealueen sijainti on aurinkosäteilyn kannalta suotuisa, joten sillä on hyvä tuotantopotentiaali. Nordin suunnittelema aurinkovoimapuisto on kooltaan 40–50 megawattia. Sen pinta-ala on noin 40–50 hehtaaria. Ronkankankaalle suunnitteilla oleva aurinkovoimala sijoittuu entiselle maa-ainesten ottoalueelle, jolle on rajallisesti löydettävissä muita uusia käyttötarkoituksia. Nordi voi siten minimoida esimerkiksi luonnontilaisen metsän kaatamisen. Ronkankangas on pohjavesialuetta, joka otetaan huomioon hankkeen suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Nordi on saanut jo lainvoimaisen luvan ensimmäiselle teollisen kokoluokan aurinkovoimalahankkeelleen Kristiinankaupungissa sijaitsevassa Lållbyssä, jonka investointipäätös on määrä tehdä tämän vuoden aikana.