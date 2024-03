Ensimmäinen lastenkardiologian professuuri Helsingin yliopistoon Lastentautien tutkimussäätiön tuella

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2025 hakuun maaliskuun alusta lähtien 29.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2025 avautuvat haettavaksi 1. maaliskuuta. Vuodelle 2025 tarkoitettuja tutkimusapurahoja voi hakea koko maaliskuun ajan, ja hakuaika päättyy 31. maaliskuuta kello 23.59. ”Valtiontalouden tilanteen tiukentuessa säätiöiden rooli lääketieteellisten tutkimusten rahoittajana on vuosikymmenessä nopeasti kasvanut. Tämä näkyy myös saamiemme hakemusten määrässä: korkeatasoisten apurahahakemusten määrä on viime vuosina ollut jatkuvasti kasvussa. Tavoitteenamme on vahvistaa lastentautien tutkimusta edelleen ja tukea alan tutkimushankkeita monipuolisesti.”, sanoo Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Tor Bergman. Tutkimusapurahat on tarkoitettu lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja myönnetään tutkimushankkeille, kliinikkotutkijoille osa-aikaiseen tutkimustyöhön, post doc -apurahoina ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön sekä väitöskirjan tekijöille. Apurahoilla tuetaan pitkäkestoisia tutk