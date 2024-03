Pirkanmaan ELY-keskus ei pidä Ruoveden Murskemäen tuulivoimahanketta toteuttamiskelpoisena valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen vuoksi

ABO Wind Oy suunnittelee Ruoveden kunnan alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu Ruhalan ja Kaukolan kylien väliin, noin 5 km etäisyydelle Ruoveden keskustaajamasta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) on tarkasteltu yhtä tuulivoimapuiston rakentamisen vaihtoehtoa (VE1) sekä vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteutettaisi. Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle rakennetaan enintään 5 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää aluetta pohjois-eteläsuunnassa halkovaan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohtoon.

Hankealueen sijainti maisema- ja kulttuuriympäristön arvoalueiden läheisyydessä keskiössä

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YVA-selostuksen, siitä saadun kuulemispalautteen ja yhteysviranomaisen oman tarkastelun perusteella hankkeella on merkittäviä, erityisesti maisemaan kohdistuvia vaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa korostui suunnittelualueen sijainti arvokkaiden maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden vaikutusalueella. Näkyvyysanalyysin perusteella suunnitellut tuulivoimalat näkyvät laajalle alueelle valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta (Ruoveden reitin kulttuurimaisema) sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueelle (Näsijärven reitin kanavat, Kalelan erämaa-ateljee, Pekkalan kartano, Jäminkinpohjan kulttuurimaisema). Suunnitelluilla tuulivoimaloilla on suuri kielteinen vaikutus maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoille lähivaikutusalueen arvoalueilla, asuinympäristöissä ja vesistömaisemissa.

ELY-keskus arvioi perustellussa päätelmässään, että maisemavaikutusten vuoksi hankevaihtoehto VE1 ei ole toteuttamiskelpoinen. Vaikka vaikutusten arviointia maiseman osalta täydennettäisiin, ei ELY-keskus näe hankkeen soveltumisen maisemaan parantuvan. Abo Wind Oy:n toimittaman YVA-selostuksen johtopäätöksistä poiketen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeella on erittäin suuria kielteisiä vaikutuksia maisemaan. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Suomen maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhtenä tavoitteena on huolehtia valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Ympäristöministeriön ohjeiden perusteella valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet katsotaan pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomiksi.

Kuulemispalautteessa nousi esiin arvioinnin puutteet

ELY-keskus sai hankkeen arviointiselostuksesta 12 lausuntoa ja 49 mielipidettä. Pirkanmaan maakuntamuseo piti maisemavaikutusten arviointia puutteellisena etenkin maisema- ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta. Maakuntamuseo ja Pirkanmaan liitto esittivät lisäselvitysten laatimista esimerkiksi matalammalla voimalakorkeudella.

Lähes kaikissa mielipiteissä hankealuetta pidettiin soveltumattomana tuulivoimatuotantoon erityisesti ihmisiin kohdistuvien haittojen sekä negatiivisten maisemavaikutusten vuoksi. Lisäksi hankkeesta katsottiin aiheutuvan haittaa eläimille, linnustolle, pohjavesiin sekä maa- ja kiviainesten otolle. Muutamassa mielipiteessä tuulivoimahanketta pidettiin kannatettavana.

Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän huomioiminen jatkosuunnittelussa

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. ELY-keskus on nostanut perustellussa päätelmässä huomioita selostuksen arviointeihin liittyvistä epävarmuuksista. ELY-keskus nostaa esiin arvioinnissa ilmenneet kohtalaiset haitalliset vaikutukset pesimälinnustoon (kaakkuri, huuhkaja, teeri, metso ja kehrääjä). Lisäksi ELY-keskus korostaa lieventämiskeinojen tärkeyttä etenkin viitasammakkoon, linnustoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun edetessä hankkeesta vastaavan on tarpeen varmistaa, että melutasolle asetetut ohjearvot eivät ylity suunniteltavien kokoisilla voimaloilla. Välkevaikutuksia tulee seurata erityisesti ympäristön muuttuessa. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisemavaikutusten lieventämiseen. Mikäli hanketta muutetaan, perustellun päätelmän ajantasaisuus tulee arvioida.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi/murskemaentuulivoimahankeYVA

