Turun Karinarannasta ei tule yhteisöllisen asumisen yksikköä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on keväästä 2023 lähtien käynyt neuvotteluja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa Turun Hirvensalossa sijaitsevan Karinarannan kiinteistön muuttamisesta sosiaalihuoltolain mukaiseksi yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Neuvottelujen jälkeen on kuitenkin päädytty siihen, että kiinteistö ei sovellu yhteisöllisen asumisen järjestämiseen. Karinarannasta ei siis tule Varhan yhteisöllisen asumisen yksikköä, kuten hyvinvointialueella aiemmin on suunniteltu.

Karinaranta ei nykyisellään sovellu sosiaalihuoltolain mukaisen yhteisöllisen asumisen järjestämiseen, koska tiloissa ei ole automaattista sammutinlaitteistoa. Laitteiston puuttumisen takia tilat eivät täytä paloviranomaisten vaatimuksia sosiaalihuoltolain mukaisen asumisyksikön turvallisuustasosta.

− Hyvinvointialueen näkökulmasta on kovin valitettavaa, ettei Karinannasta tule sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllistä asumista. Varha panostaa ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen ja tavoitteenamme on lisätä kyseistä asumismuotoa merkittävästi lähivuosien aikana, sanoo Varhan ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Marika Tuimala.

Karinarannan asunnot omistaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, ja asukkaiden vuokrasopimukset on tehty yhdistyksen kanssa. Varha ei siis toimi vuokranantajana Karinarannassa.

Karinarannassa on tällä hetkellä 14 asukasta.

− Karinarannan nykyiset asukkaat voivat edelleen jatkaa asumistaan, eikä heidän vuokrasopimuksiinsa ole tulossa muutoksia. Yhdistyksen näkökulmasta yksikkö on tavanomaista vuokra-asumista Meri-Karinan alueen muiden vuokrakohteiden tavoin, toteaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen.

Kotihoito ja tukipalvelut jatkuvat

Varha on järjestänyt Karinarannan asukkaiden tarvitsemat kotihoidon palvelut ja tukipalvelut. Hyvinvointialueen tarjoamat kotihoidon palvelut ja tukipalvelut jatkuvat asiakaskohtaisesti, kuten tähänkin asti.

Lisäksi Varhan työntekijä on suunnitellut ja toteuttanut asukkaille säännöllistä virkistystoimintaa Karinarannan tiloissa. Koska Karinarannasta ei tule sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllisen asumisen yksikköä, nykymuotoinen virkistystoiminta Varhan järjestämänä tulee päättymään. Hyvinvointialueen työntekijä ei enää 1.4. lähtien osallistu virkistystoiminnan järjestämiseen.

− Sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta on ollut suosittua ja se on saanut paljon kiitosta. Tilanne on ikävä ja pahoittelemme toiminnan loppumista sekä Karinarannan asukkaille että kaikille toiminnan järjestämisessä mukana olleille, Marika Tuimala sanoo.

Virkistystoimintaa Karinarannassa vetäneelle henkilöstölle pyritään löytämään muita tehtäviä Varhan sisällä. Vaihtoehtoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa.

Hyvinvointialue järjesti tiistai-iltapäivällä infotilaisuuden Karinarannan asukkaille ja heidän läheisilleen. Myös Karinarantaan käyntejä tekevälle Varhan kotihoidon henkilöstölle on järjestetty työpaikkakokous aiheesta.