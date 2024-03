Hirmuliskot valtaavat kesällä Aino Areenan – valtavan maailmanlaajuisen suosion saanut Dinosaurukset-näyttely Areenalla heinä-elokuussa

Kansainvälisellä Dinosaur Invasion -nimellä kiertänyt näyttely on saanut suuren suosion keski-Euroopassa, kuten Roomassa, Milanossa, Napolissa ja Firenzessä sekä Sveitsin Baselissa ja Luganossa. Dinosaurukset-näyttely sai Suomen ensi-iltansa kesällä 2023 Tampere-talossa, jossa se oli valtaisa menestys ja yleisön rakastama suosikki, josta puhutaan vielä tänäkin päivänä. Aino Areenan Dinosaurukset-näyttely on kooltaan entistäkin suurempi, joten vaikka olisit vieraillut jo viime kesänä Tampereella, uutta ihmeteltävää riittää niin lapsille kuin aikuisille. Korkeatasoista animatroniikkaa hyödyntävä näyttely on valmistettu Italiassa ja sen on koonnut eurooppalainen World Touring Exhibitions -näyttelyjärjestäjä.

Dinosaurukset-näyttely sisältää parikymmentä liikkuvaa ja ääntelevää dinosaurushahmoa, jotka on valmistettu esihistoriallisten esikuviensa näköisiksi ja kokoisiksi. Mukana ovat dinosaurusten kuningas Tyrannosaurus Rex, jättimäinen Brachiosaurus, viekas Velociraptor sekä monet muut vanhat ja uudet tuttavuudet!

Dinosaurukset-kesänäyttely raottaa salaperäisyyden saniaisverhoa ja kurkistaa hurjien hirmuliskojen ja kekseliäiden kasvissyöjien asuttamiin valtakuntiin mesotsooisella maailmankaudella. Tutustumiskierros alkaa triaskaudelta noin 230 miljoonan vuoden takaa ja kulkee jurakauden halki aina myöhäiselle liitukaudelle noin 65 miljoonan vuoden taakse, jolloin dinosaurusten aika päättyi. Aino Areenan puukaarien alle mahtuu näyttäviä lavastuksia, jotka kuljettavat vierailijat keskelle vehreitä viidakkomaisemia. Immersiivisellä kierroksella voit uppoutua tutkittua tietoa sisältäviin VR-maailmoihin, jotka saavat dinosaurukset ja niiden elinympäristöt heräämään henkiin hauskalla ja opettavaisella tavalla. Perheen pienimmille paleontologeille näyttely sisältää toiminnallisen puuhapaikan, jossa lapset voivat kaivaa hiekan peitosta fossiileja. Näyttelyvieraat pääsevät nauttimaan virvokkeita Dino-kahvilassa, ja yhteinen kesäpäivä huipentuu Dino-myymälässä, jossa on myynnissä dinosaurusaiheisia leluja, pelejä ja tuotteita moneen makuun.

Dinosaurukset-näyttely keräsi kesällä 2023 Tampereella yli 57 000 ihastunutta kävijää! Ruuhkapiikkien ehkäisemiseksi ja yleisön pyynnöstä Aino Areenan näyttelyyn myydään tuntikohtaisia lippuja, jotta pystymme varmistamaan kaikille näyttelyvieraille mahdollisimman sujuvan ja mukavan elämyksen.

Dinosaurukset 6.7.–11.8.2024 Aino Areena, Järvenpää

Näyttely on avoinna 6.7.–11.8.2024 seuraavin aukioloajoin: MA suljettu, TI-PE klo 9–19, LA klo 10-18, SU klo 10-17.

Liput:

Aikuiset 20 €

Lapset ja nuoret (2–16-vuotiaat), eläkeläiset ja opiskelijat 18 €

Perhelippu (2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta) 68 €

Alle 2-vuotiaat 0 € (erillistä lippua ei tarvita)

Päivälippu avoimelle saapumisajankohdalle 23 €

Huom. Varaa vierailuaika tunnin tarkkuudella. Lisätietoja ja ohjeet lippujen ostamiseen löydät lipunmyyntilinkistä https://www.lippu.fi/artist/ainoareena/dinosaurukset-3595999/

Lisätiedot:

www.ainoareena.fi

Alina Kaivoluoto, Aino Areena

alina@ainoareena.fi