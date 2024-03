Mannerheimintien valmistelevat työt etenevät Savilankadulle – Toivonkatu aukeaa autoliikenteelle

Savilankadun vesihuollon rakentaminen alkaa Urheilukadun suunnasta ja etenee kohti Mannerheimintietä. Alustavan arvion mukaan kallio kadun alla on lähellä pintaa ja odotettavissa on kallion louhintaa. Töiden on arvioitu kestävän kevään ja kesän ajan 2024.

Liikenteen poikkeusjärjestelyt

Savilankatu suljetaan ajoneuvojen läpiajolta kokonaan töiden ajaksi.

Huolto- ja tontille ajo säilyy, mutta ajo onnistuu vain Mannerheimintien suunnasta. Myöhemmin huolto- ja tontilleajon suunta muuttuu ja ajo tapahtuu Urheilukadun suunnasta.

Kadunvarsipysäköinti poistuu töiden ajaksi Savilankadulla.

Jalankulku säilyy talojen seinustalla koko Savilankadulla.

Urheilukatu yksikaistaistuu Savilankadun kohdalta samaan tapaan kuin Sallinkadun kohdalla.

Toivonkatu avataan läpiajolle

Toivonkatu avataan autoliikenteelle perjantaina 8.3. Toivonkatua voi sen jälkeen ajaa molempiin suuntiin, mutta kadun reunat säilyvät työalueena ja viimeisteleviä töitä tehdään vielä keväällä. Toivonkadulle ei tule väliaikaisia bussipysäkkejä, joten bussiliikenne jatkaa poikkeusreitillä.

Suosituksia kiertoreiteiksi autoille

Autolla idästä tullessa Urheilukadun–Mäntymäentien ja Helsinginkadun kautta, Toivonkadun kautta tai Urheilukadun–Reijolankatu-Nordenskiöldinkadun kautta.

Autolla lännestä tullessa Helsinginkadun–Mäntymäentien–Urheilukadun kautta, Toivonkadun kautta tai Nordenskiöldinkadun-Urheilukadun kautta.

Liikennejärjestelyjä tehdään myös Oopperan risteyksessä

Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä työt etenevät ja liikennejärjestelyihin tulee muutoksia 11. maaliskuuta ilta-aikaan.

Mannerheimintiellä risteyksen eteläpuolella oleva työalue siirtyy kadun länsipuolelta kadun itäpuolelle eli Oopperan puolelle. Autoliikenteen kaistat siirtyvät Mannerheimintien laidoille Runeberginkadun risteyksen eteläpuolella.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Mannerheimintien reunoilla säilyvät nykyisellään.

Kulku kiinteistöihin säilyy ja Oopperan pihalle pääsee kulkemaan normaalisti Helsinginkadun ja Mannerheimintien risteyksestä.

Mannerheimintien peruskorjauksen toinen vaihe alkaa syksyllä 2024

Sivukatujen kunnallistekniikan valmisteleva rakentaminen mahdollistaa pääkadun eli Mannerheimintien remontoimisen yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti syksyllä 2024 alkavassa toisessa vaiheessa. Mannerheimintien peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuoteen 2025 mennessä.