Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen ehdolla kesäkuun eurovaaleissa

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Krista Mikkonen on ehdolla Euroopan parlamenttiin. Mikkonen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Viime vaalikaudella hän toimi ensin ympäristö- ja ilmastoministerinä ja myöhemmin sisäministerinä.

– Epävakaassa maailmassa tarvitsemme vakaata EU:ta, se on erityisesti Suomen kaltaisen pienen maan etu. Globaaleihin haasteisiin tarvitaan vahvoja globaaleja toimijoita, jotka saavat määrättyä suunnan. Päästökauppa on tästä oiva esimerkki: vastaava järjestelmä on levinnyt EU:n ulkopuolellekin. EU:lla on vipuvoimaa määrittää sääntöjä, jotka ohjaavat koko maailmaa, painottaa Mikkonen.

Mikkosen mukaan on koko Euroopan etu, että EU:n jatkaa edelläkävijyyttä ilmasto- ja luontopolitiikassa.

– Vahva ilmasto- ja luontopolitiikka takaa myös vihreiden investointien sijoittumisen Eurooppaan. Samanaikaisesti on tuettava ihmisiä siirtymässä, esimerkiksi luomalla metsänomistajille keinoja saada tuloja, kun he panostavat ilmasto- tai luontotyöhön, kertoo Mikkonen.

Mikkonen nostaa esiin EU:n maatalouspolitiikan uudistamisen, joka on iso kysymys niin ruokaomavaraisuuden, viljelijöiden pärjäämisen, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden sekä unionin talouden näkökulmasta.

– Tulevalla maatalouspolitiikan kaudella on varmistettava, että ympäristön kannalta kestävät ratkaisut ovat viljelijöille aina taloudellisestikin kannattavampia ratkaisuja. EU:n maatalouspolitiikalla on vahvistettava maatalouden omavaraisuutta niin energian kuin lannoitteiden suhteen, mihin biokaasun on yksi vastaus. Maaperän kasvukunnosta huolehtiminen on avainasemassa kestävän maatalouden varmistamisessa, avaa Mikkonen.

Itä-Suomessa asuvana ja maakuntien Suomen arkea elävänä Mikkonen haluaa viedä alueellista ulottuvuutta entistä vahvempana mukaan EU:n päätöksentekoon.

– Yhteistyön loppuminen Venäjän kanssa vaikuttaa etenkin EU:n itäiseen ja pohjoiseen ulottuvuuteen. On Suomen ja koko EU:n etu, että raja-alueiden elinvoimaan panostetaan aiempaa vahvemmin, painottaa Mikkonen.

Mikkosella on vankka kokemus EU-politiikasta ministerikautensa kautta.

– Toimiessani ympäristöministerinä Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana, eli johdin myös ympäristöneuvoston kokouksia ja käytin EU:n ääntä kansainvälisissä neuvotteluissa. Myös sisäministerinä sain tehdä tiiviisti EU-politiikkaa, mikä osaltaan sai minut innostumaan lähtemään ehdolle eurovaaleihin. Ministerinä saamani kokemus on vankka pohja, josta jatkaa EU-asioiden kanssa työskentelyä Euroopan parlamentissa, kertoo Mikkonen.

– Tapani työskennellä politiikassa on tehdä pitkäjänteisesti rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen. Juuri tällaista toimintatapaa tarvitaan myös europarlamentissa. EU-päätöksenteossa ei ole jaossa pikavoittoja, mutta sitkeydellä ja asioihin perehtymällä siellä saa paljon aikaan, Mikkonen päättää.