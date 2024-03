ASP uudistuu oikeaan suuntaan – viilattu ASP-järjestelmä tukee sekä ensiasunnon ostajia että asuntomarkkinoita

Liikennevakuutuslain muutos toisi vuokrattavat sähköpotkulaudat vakuutusturvan piiriin – taustalla EU-direktiivi 28.2.2024 12:57:12 EET | Tiedote

Hallitus esittää muutoksia lakisääteisen liikennevakuutuksen soveltamisalaan. Lakimuutoksen myötä yksityiskäytössä olevat sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on vakuutettava, jos välineen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kiloa. Vakuutusvelvollisuus koskisi myös vuokrattavia sähköpotkulautoja painosta riippumatta. Taustalla on EU-direktiivi, jonka mukaan liikennevakuutus on oltava ajoneuvoilla, jotka painavat yli 25 kiloa tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa.