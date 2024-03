Miesten MM-lohkot arvottu: Suomi kohtaa Ruotsin, Latvian ja Slovakian

Suomi pelaa kisojen B-lohkossa.

A-lohkon joukkueet ovat Tšekki, Sveitsi, Saksa ja Norja.

– Mielenkiintoinen lohko, ja Ruotsin kohtaaminen alkusarjassa toki sieltä ensimmäisenä pistää silmään, Suomen päävalmentaja Esa Jussila myhäilee.

– Hienoa, että päästään kokemaan jo alkulohkossa sellainen peli, jossa on paljon yleisöä ja hallissa upea tunnelma.

– Latvia on jo vuosia hätyytellyt top 4 -joukkueita, ja sieltä löytyy MM-kisoista hienoja yksittäisiä tuloksia, ja viime World Cupissa joukkue ylsi mitalipeleihin, Jussila taustoittaa.

– Nuoria todella taitavia pelaajia. Slovakia taas on muutamien huippuyksilöiden johdolla sementoinut paikkansa top 8 -joukkoon. Joukkueen kurssi on selvästi noususuuntaan, ja siellä on tehty selkeästi hyvää työtä viimeisten vuosien aikana.

Rankingissa alempana olevien maiden C-lohkon joukkueet ovat Kanada, Viro ja kaksi Aasian-Oseanian karsintalohkosta mukaan selviytyvää joukkuetta. D-lohkoon arvottiin Tanska, Puola, Slovenia ja yksi Aasian-Oseanian karsinnasta mukaan seuloutuva maa.

Miesten edellinen maailmanmestaruus ratkottiin marraskuussa 2022 Zürichissä, jossa välierässä rangaistuslaukauksilla Ruotsille taipunut Suomi sijoittui kolmanneksi lyötyään pronssiottelussa Sveitsin 5-3. Loppuottelussa Ruotsi löi Tšekin 9-3.

Miesten maailmanmestaruudesta on pelattu tähän mennessä 14 kertaa: Kymmenen kertaa on tittelin vienyt Ruotsi ja neljästi (2008, 2010, 2016 ja 2018) Suomi. Suomella on lisäksi seitsemän hopeaa ja kolme pronssia.