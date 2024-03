SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Esitämme, että työministeri Satonen ei nauti eduskunnan luottamusta

Edustaja Mäkysen puheenvuoro eduskunnassa 5.3.2024. Muutoksen puhuttaessa mahdollisia.

Hallitus, ja erityisesti työministeri Satonen, on perustellut lakko-oikeuden rajoittamista viitaten Ruotsin käytäntöön.



Ministeri Satonen, kyselytunnilla 12.10.2023 sanoitte: “Meillä esimerkiksi tämä poliittinen lakko rajataan nyt 24 tuntiin, kun Ruotsissa oikeuskäytäntö on käytännössä rajannut sen 1-2 tunnin mittaisiin lakkoihin”.



On yksiselitteistä, ettei Ruotsista tällaista oikeuskäytäntöä tai lainsäädäntöä löydy. Tämän ovat Helsingin Sanomien haastattelussa [20.2.2024] vahvistaneet niin Ruotsin sovittelutoimiston päälakimies Per Ewaldsson kuin suomalainen Ruotsin yksityisoikeuteen paneutunut oikeustieteen emeritusprofessori Niklas Bruun.



Samoin 19.2.2024 Helsingin Sanomissa Työ- ja elinkeinoministeriön, teidän oman ministeriönne, virkamies sanoi, ettei ministeriön tiedossa ole Ruotsista oikeustapauksia, joissa poliittiset lakot olisi rajattu esimerkiksi nimenomaan muutamaan tuntiin. Sen sijaan hallituksen omassa esityksessä kerrotaan, että Ruotsin työtuomioistuin on katsonut viikon kestäneet poliittiset työtaistelut lailliseksi.

Väite on siis osoitettu virheelliseksi. Hallituksen esitykseltä lakko-oikeuden rajaamiseksi on pudonnut pohja pois.

Työministeri on toistanut tätä virheellistä väitettä useasti sekä eduskunnassa että julkisuudessa, ja tälle virheelliselle väitteelle perustuvaa hallituksen esitystä eduskunta nyt tänään käsittelee.

Vaikka virhe on selvästi osoitettu, työministeri ei ole muuttanut toimintaansa tai perunut puheitaan. Näin ollen voidaan todeta, että koko hallituksen rakennelma ja työministerin väitteisiin perustuva lakko-oikeuden rajoittaminen on rakennettu joko tietoisesti tai heikosta valmistelusta johtuen virheelliselle perustalle.

Molemmat vaihtoehdot ovat huolsetuttavia ja vakavia asioita. Jos virhe tai huono valmisteluun liittyvä asia olisi kyseessä, olisi oletettu, että hallitus ja työministeri olisivat korjanneet käsityksensä ja ilmoittaneet siitä ja vetäneet esityksen pois. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Kyse on periaatteellisesta kysymyksestä siitä, voiko yhteiskunnassa luottaa siihen, että ministerin ajamat asiat perustuvat totuuteen. Tähän päivään mennessä Satonen ei ole korjannut toimintaansa.

Kaikki tämä on johtanut tilanteeseen, jossa hallitus on epäonnistunut täysin työmarkkinoita koskevien neuvotteluiden aikaansaamiseksi.

Vakauden sijaan hallitus aiheuttaa työmarkkinoille kaaosta.

Yhteistyön sijaan hallitus luo vastakkainasettelua.

Ei kättä päälle, vaan nyrkkiä pöytään.

Ministeri Satonen on eduskunnan edessä antanut väärää tietoa, ja myöhemmin toistanut tätä virheellistä väitettä sen sijaan, että olisi korjannut sen tai pahoitellut. Tämän vuoksi Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, ettei ministeri Satonen ole eduskunnan luottamuksen arvoinen.

Arvoisa puhemies! Esitän edellä mainituin perustein, että eduskunta toteaa, ettei ministeri Satonen nauti eduskunnan luottamusta.