Siltojen korjaustyöt vaikuttavat liikenteeseen tulevana kesänä Vantaalla Kehä III:n ja Lahdenväylän liittymässä

Töiden kokonaiskesto yhdellä siltapaikalla on noin 2,5–3 kuukautta ja osa silloista on työn alla yhtä aikaa. Kokonaisuudessaan siltojen korjaustyöt valmistuvat lokakuun aikana. Vuosina 1990–1991 rakennettujen siltojen korjauksissa siltojen vesieristeet ja kaiteet uusitaan sekä reunapalkkeja ja pilareita korjataan.

Korjaustöiden aikana Vt 4:n liikenne siirretään moottoritien siltojen korjauksen ajaksi vuorotellen toiselle ajoradalle. Tällöin käytössä on kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan ja nopeusrajoitus työmaiden kohdalla on 50–60 km/h kaistojen kaventamisen ja sivusiirtojen vuoksi. Yöaikaan käytössä on ajoittain yksi ajokaista. Rampilla käytössä on yksi kavennettu ajokaista.

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteissa toimii Tehan Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.