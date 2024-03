Knucklebone Oscarin tulevan soololevyn toinen single kuultavissa nyt videon kera – Uncle Knucklen ensinäyttö Soundissa tänään

Knucklebone Oscar kertoo uudesta singlestä ja videosta seuraavaa:

– Uncle Knuckle -biisi sai alkunsa vuosia sitten jonkinlaisena tribuuttina Professor Longhairin pianobiisille Big Chief . Tästä lähtökohdasta on jäljellä oikeastaan enää intron pianolikki. Biisi muovautui pitkälti tuottaja Sami Baldaufin toimesta tällaseksi "James Brown & Prince with hints of New Orleans" party-stomperiksi. Video kertoo boheemista erikoisenosta, joka pistää menemään, sekoillen ja hämmentäen. Jonkinlaista omakohtaisuuttakin voi joku aistia tarinassa. Ja kerrankin kyseessä on biisi, joka ei ole liian pitkä vaan vanhan liiton sinkun, 2 minuuttia 30 sekuntia -mitoissa!

Musiikillisesti tehokas menopala yhdistelee rock 'n' rollin ja funkin tunnelmia: kuultavissa on ehtaa Knucklebonea, svengaavasti pistävällä kitaralla kuorrutettuna.

– Uncle Knuckle on mielestäni jonkinlainen tyylillinen hybridi James Brownia, Tom Waitsia ja Dr. Johnia, vaikutteita niistä jutuista mitä eniten rakastan. Vähemmän varsinaista bluesia, hiturisoulia tai old school rokkenrollia. Suoraviivainen ja ytimekäs biisi kuvastaa tulevan levyn gumboa eli sekoitusta erittäin hyvin, Knucklebone Oscar hehkuttaa.

Kitaristilaulajan edellinen pitkäsoitto King of Helsinki julkaistiin vuonna 2016, joten edellisestä varsinaisesta Knucklebone Oscar -levystä on jo kulunut useampi vuosi aikaa. Viimeisimpänä artisti julkaisi vuonna 2022 albumin Believe It Or Not Tuomari Nurmion kanssa. Maukasta gospel-rokkia sisältänyttä levyä kehuttiin vuolain sanakääntein muun muassa Britannian musiikkimediassa.

Uudella levyllä Oscar kertoo omaan hullunkuriseen tyyliinsä muun muassa rockmiehen ikääntymisestä, vintagemusa-runkkariudesta, fanien odotuksista sekä uuden pelosta ja kiihottavuudesta.

– Uncle Knuckle -levyllä on mukana tuoreempia juttuja sekä vanhempia biisejä, jotka ovat valmistuneet vasta nyt. Tämä on tavallaan teema-albumi, kokoelma erilaisia saundeja, tyylejä ja biisejä, joita olen jo 30-vuotisen uran aikana säätänyt. On todella vapauttavaa ja kutkuttavaa saada uutta musaa kokonaisuuden verran eetteriin. Tätä albumia on kypsytelty ja väännetty huolellisesti. Jännittääkin, koska tulos on aivan erilainen kuin aiemmat levyni, Knucklebone Oscar tunnustaa.

Uncle Knuckle -levyä värittävät myös nimekkäät vierailevat laulusolistit kuten Tuomo Prättälä, Marjo Leinonen, Molly Moonstone, Ina Forsman, Eero Raittinen ja Tuure Kilpeläinen. Myös artistin oma poika on mukana meiningissä.

– Uncle Knuckle on minun ”friends and family” -albumini. Se on 50-vuotiaan rokkarin välitilinpäätös kaikesta siitä, mitä on tullut tehtyä.

Knucklebone Oscarin Uncle Knuckle -albumin julkaisee Stupido Records.

Uncle Knuckle -videon työryhmä:

Käsikirjoitus: Knucklebone Oscar, Jani Karlsson

Kuvaus: Toni Öyry, Mikko Niittymäki, Jani Karlsson

Ohjaus: Toni Öyry, Knucklebone Oscar

Editointi: Mikko Niittymäki, Toni Öyry

Lavastus: Tomppa Kekäläinen

Graafinen suunnittelu: Jan Schulte-Tigges

Värimäärittely: Timo Teräväinen

Tuotantopäällikkö: Rabbe Nikander

Tuotannon assistentti: Valtteri Salovaara

Valaistus ja still-kuvat: Jari Lehtiniemi, Jamo Katila

MUAH: Niki Rock

Tuotanto: VIDEONYRKKI

Knucklebone Oscar Uncle Knuckle -levynjulkaisukeikalla Helsingin On The Rocksissa 31.3.!

