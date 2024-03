Jaakonahon uusi single Crickets kysyy: Kuuletko vielä heinäsirkat?

– Crickets-single on musiikkia muutoksesta. Nimi viittaa tilanteeseen, jossa lapsi kuulee kesäisellä niityllä heinäsirkkojen metelin, mutta vanhempi ei enää. Biisissä on kaksi eri tunnelmaista, mutta toisiinsa sidoksissa olevaa osaa. Ensimmäisessä osassa on viittauksia oman teini-ikäni soundimaailmoihin ’80-luvulle ja siinä on läsnä tiettyä kirkasotsaisuutta. Toinen osa on myrskyisä, mutta vapauttava. Jazzvirtuoosi Joakim Berghäll tenorisaksofoneineen on täydellinen kuljettaja tuon myrskyn läpi, ja myös Amalia Martinezin unenomaiset vokaalit matkaavat voimallisten tuulien mukana, Jaakonaho maalailee.

Edellisen, ylistäviä arvioita saaneen vuonna 2017 julkaistun Ghost Riot -debyyttilevyn tapaan myös 22. maaliskuuta julkaistava Build on tekijänsä näköinen instrumentaalilevy, mutta luvassa on syvällisempää musiikillista ja henkilökohtaista päivitystä, kuin Jaakonahon tyylilajeja jazzista trance-beatin kautta groove-rytmeihin suruttomasti yhdistelleellä debyytillä. Build eroaa Suomessa vallitsevan "instumentaali-ilmiön" muista ajankohtaisista julkaisuista (mm. Pekka Laine & The Enchanted, Tinyhawk & Bizzarro, The Shubie Brothers, jonka riveissä Jaakonaho itse myös soittaa) myös modernilla otteellaan – biiseissä on toki kuultavissa kumarruksia artistille läheisiin genreihin, mutta varsinainen retroilu loistaa raikkaasti poissaolollaan.

Crickets on kuultavissa kaikissa suoratoistopalveluissa, Build-levy ilmestyy sekä CD:nä että vinyyliversiona. Levyn voi osaa ennakkoon Levykauppa Äxästä.

Crickets-singlen artistijoukkue: Niko Votkin – rummut, Joakim Berghäll – tenorisaksofoni, Amalia Martinez – laulu, Jaakonaho – kitara

Jaakonaho: Build -levyllä soittavat Jaakonahon lisäksi: Mamba Assefa – perkussiot, Joakim Berghäll – tenorisaksofoni, Dana Colley (Morphine) – baritoni- ja tenorisaksofoni, Glenn Kotche (Wilco) – perkussiot, Antti Lötjönen – pystybasso, Amalia Martinez – laulu, Tuomo Prättälä – flyygeli, Niko Votkin – rummut.

Äänitys ja Miksaus: Ático

Rumpuraitojen äänitys: Ambience Studios, äänittäjä Abdissa Assefa

Masterointi: Jaakko Viitalähde, Virtalähde Mastering

Levyn kansitaide: Emmi Malmström ja Jussi Jaakonaho

Jaakonaho kertoo tulevan Build-albuminsa biiseistä ja niiden syntyprosesseista omalla YouTube-kanavallaan, jokaisesta kappaleesta oma jaksonsa!

Katso Build – Brick by Brick, episode 2, Crickets täältä.

