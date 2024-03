MUOKATTU TYÖNKUVA INTENSIIVIKOULUTUKSELLA

Innovatiivisia luonnon- ja ongelmavesien käsittelylaitoksia valmistava BK-Hydrometa Oy toimii Ähtärissä. Uusien työntekijöiden löytäminen vesialan tehtäviin oli aiemmin osoittautunut vaikeaksi, joten yritys ryhtyi kehittämään uutta mallia.

- Suomessa on vähän vesialan koulutusta, joka soveltuu sellaisenaan meidän toimintaamme, sanoo toimitusjohtaja Anita Salo. Käynnistimme rekrytoinnin suunnittelun TE-palveluiden, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ähtärin kaupungin asiantuntijoiden kanssa ja ryhdyimme yhdessä selvittämään ongelmaa ja etsimään siihen ratkaisuja.

Voidaanko työ muokata hakijalle sopivaksi?

Vaihtuvissa toimintaympäristöissä ja uusissa tilanteissa vastuualueet ja työnkuvat on aina järjestettävä uudelleen. BK-Hydrometa asetti tavoitteeksi löytää koulutukseen henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja ansioituneita joillakin elämänaloillaan, ja joilla on tahtoa soveltua heidänkaltaisen yrityksen muutosvalmiiseen työtapaan.

- Kun yritysmaailmassa muuttuvia tekijöitä on paljon ja resursseja vähän, on valittava tuloksellisimmat käytännöt. Halusimme kehittää palkattavan henkilön työnkuvan sopivaksi hänen osaamiseensa. Tämä ”käänteinen ajattelutapa” muokata työt sopivaksi hakijoille on useimmille uutta, kertoo Anita Salo.

Useiden suunnittelutapaamisten jälkeen hankkeen pääkouluttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. TE-palveluiden järjestämä TE-live toi runsaasti mielenkiintoa koulutusta kohtaan ja paljon hakemuksia ympäri Suomen.

Sitten esivalinnan ja ryhmähaastattelujen jälkeen BK-Hydrometa valitsi hakijoista seitsemän henkilöä koulutettavaksi ja sitoutui tarjoamaan vakituisen työsuhteen niille, jotka suorittavat Rekrykoulutuksen hyväksyttävästi. Hydrometan nykyisten työntekijöiden taitoja syvennetään samalla kertaa Täsmäkoulutuksessa, jolloin kaikki koulutettavat oppivat samalla myös toisiltaan.

Aihekenttä on hyvin laaja

Koulutus tarjoaa opiskelijoille ymmärrystä vedestä ja vedenkäsittelystä sekä valaisee laajoja kokonaisuuksia muun muassa hydrologiasta, limnologiasta, meteorologiasta ja mittalaitteista. Nyt, koulutuksen viimeisessä osuudessa, syvennetään käytännön esimerkein vesialan teknologiatietämystä ja kehitetään henkilöiden työnkuvia.

Idea tehokkaasta rekrytoinnista sai alunperin alkunsa BK-Hydrometa Oy:n tarpeesta kouluttaa uusia osaajia yhdessä yliopiston kanssa. Rekrykoulutuksessa olevat henkilöt ovat Jyväskylän yliopistossa kirjoilla. Pituudeltaan kolmen kuukauden intensiivikoulutus on lähiopetusta BK-Hydrometan järjestämissä tiloissa Ähtärissä. Myös etäopetukset on järjestetty yhteistilassa, mikä synnyttää luennon jälkeen välitöntä keskustelua ja rikastaa ryhmätyöskentelyä.

- On mielestäni tärkeää saada purkaa kuultuja ja opittuja asioita välittömästi ryhmän kesken. Vaikuttaa siltä että myös opiskelijat kokevat samoin. Aihealueet ovat hyvin ajankohtaisia ja mielenkiintoisia, ja koska opiskelijoiden koulutustaustat ja työhistoriat eroavat toisistaan paljon, saadaan keskusteluun uusia näkökulmia. Koulutus siis innostaa vuorovaikutukseen ja tarjoaa samalla edellytykset toimia hyvänä tiiminä, mihin me tähtäämme, toteaa Anita Salo. Tämän tyyppisestä ryhmäkoulutuksesta tulee meille jatkossakin toimintamalli.

Näkymiä

BK-Hydrometan tehtävä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan ympäristöllisiä tavoitteitaan. Kun Hydrometan kansalliset ja globaalit laajentumistavoitteet ottaa huomioon, voi todeta että koulutus on osa tätä suurta visiota paremmasta elinympäristöstä:

”Veden kiertäminen uudelleen ja uudelleen valtameren, ilmakehän, vesistöjen ja maaperän kautta, on ketju, jonka ehjänä säilyttämiseen haluamme osallistua.”

Opiskelijoiden kommentteja