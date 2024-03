Ulefos Oy osakkaaksi informaatioteknologian asiantuntijayritys Preventos Informatics Oy:ssä laajentaen toimintaansa vesihuoltoalan datapalveluihin

Tiedonkeruu ja data-analytiikka on tullut vahvasti myös vesihuoltoalalle viime vuosina. IoT-laitteiden kehitys mahdollistaa reaaliaikaisen langattoman tiedonsiirron verkoston eri osista. Preventos Informatics on ollut eturintamassa kehittämässä asiakaslähtöisiä IoT-kenttämittausratkaisuja ja tarjonnut tärkeänä osana datan analysointiin työkaluja, joiden avulla tiedosta saadaan ratkaisevaa apua päätöksenteon tueksi.

”Meillä on Preventos Informaticsin kanssa yhteinen visio tuoda tiedolla johtaminen helposti osaksi vesihuoltoalan arkea tarjoamalla helppokäyttöisiä ja luotettavia mittaus- ja analytiikkapalveluita”, kertoo Ulefos Oy:n maajohtaja Jukka Norrkniivilä. ”Yhteistyön myötä autamme vesihuoltoalaa kehittämään omaisuudenhallintaa oikean tiedon pohjalta.”

"Vesihuoltoalalla liiketoiminta perustuu pitkäaikaiseen molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön ja palveluiden jatkuvuuteen. Palveluntarjoajan tulee toimia ympäri Suomen asiakasrajapinnassa aktiivisesti, ammattitaitoisesti ja osaavasti. Viime vuonna alkanut yhteistyö osoitti, että Ulefos on meille oikea yhteistyökumppani tarjoamaan osaavat myynnin ammattilaiset ja asiakaskontaktit tuotteillemme. Mahdollisuus laajentua muille Pohjoismaisille markkinoille merkitsee yrityksellemme paljon", toteaa Preventos Informatics Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pajula.

Lisätietoja antaa: Jukka Norrkniivilä 040 571 4906 / jukka.norrkniivila@ulefos.com

Tietoja osapuolista:

Ulefos-konserni on pohjoismainen vesi- ja jätevesialalle keskittynyt toimija, jolla on Pohjoismaissa yli 300 työntekijää. Suomessa Ulefos Oy:n liikevaihto on 15M€ ja se työllistää yli 50 henkilöä. Ulefos Oy:llä on Harjavallassa toimiva Niemisen Valimo, jonka päätuotteita ovat valurautakansistot. Yhtiön myynnin, hallinnon ja logistiikan toiminnot sijaitsevat Vantaalla.

Preventos Informatics Oy on vuonna 2018 perustettu vesi- ja informaatioteknologian asiantuntijayritys, joka on erikoistunut kehittämään edistyneitä pilvipohjaisia hallintajärjestelmiä vesihuoltoalalle. Preventos Informatics pyrkii kehittämään vesihuoltoa älykkäillä ja kestävillä ratkaisuilla hyödyntäen IoT-kenttäinstrumentointia sekä data-analyysiä.