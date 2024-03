Tyksissä hoidettiin ensimmäinen eturauhassyöpäpotilas Lutetium-PSMA-hoidolla

Kastraatioresistentti tarkoittaa, ettei perinteiset hormonaaliset hoidot enää tehoa sairauteen.

LuPSMA-hoito on täsmähoitoa, jossa PSMA-kantaja-aine vie verenkierron mukana säteilylähteen (Lutetium-177) syöpäsolun pintaan. Lutetiumista tuleva korkeaenerginen säteily tuhoaa kasvainsoluja. Koska säteilyä voi tulla myös ympäristöön, vaatii hoito erityisjärjestelyjä ja se toteutetaan säteilyeristyshuoneessa.

Hoidon kansainväliset tutkimustulokset ovat lupaavia ja laajimmassa tutkimuksessa on osoitettu LuPSMA-hoidon pidentävän potilaiden elinaikaa merkittävästi. Euroopan ja Yhdysvaltain hoitosuosituksiin onkin sisällytetty LuPSMA-hoito etenevässä kastraatioresistentissä eturauhassyövässä.

– Elinaika pitenee LuPSMA-hoidon myötä keskivertaisesti neljällä kuukaudella, mutta elinaikaetu voi olla joillakin potilailla merkittävästi pidempikin, sanoo isotooppiyksikön osastonylilääkäri Marko Seppänen.

Hoidon aloitusta Tyksiin on valmisteltu aktiivisesti vuoden ajan. Hoito toteutetaan yhteistyössä syöpäklinikan ja isotooppiosaston kesken. Hoidossa käytetään radioaktiivista lääkeainetta, joka vaatii huolellista suunnittelua ja säteilysuojelua. Tyksissä potilaat hoidetaan syöpäklinikan päiväosastolla huoneessa, joka on varustettu erikseen korkeaenergistä säteilyä hyödyntävää hoitoa varten. Hoidon antavat potilaalle syöpäklinikan hoitajat, jotka on koulutettu säteilytyöntekijöiksi. Hoidon valmistelu ja suunnittelu ovat vaatineet syöpäklinikan ja isotooppiosaston välistä läheistä yhteistyötä.

– Aiemmin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilaat on lähetetty LuPSMA-hoitoihin Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan, jossa hoitoja on annettu muutaman vuoden ajan, aluksi kokeellisina hoitoina. Nyt kun hoitoja tarjotaan Tyksissä, varsinaissuomalaisten potilaiden hoito helpottuu sairaalamatkan lyhentyessä. Tyksissä potilaille hoito voidaan lisäksi toteuttaa yhden päivän aikana, kun Helsingissä varsinaisuomalaiset potilaat joutuivat jäämään yön yli sairaalaan tai potilashotelliin pitkän matkustusajan vuoksi. Paikallisesti tehtynä potilaiden hoito synnyttää myös merkittävää säästöä hyvinvointialueelle ja vähentää ostopalveluiden käyttöä, Tyks syöpäklinikan palvelualuejohtaja Annika Ålgars sanoo.

Ensimmäinen hoito sujui erinomaisesti niin potilaan kuin hoitavan henkilökunnankin mielestä. Hoitoja toteutetaan jatkossa Tyksissä potilaiden hoitotarpeen mukaisesti. Yleensä potilas tarvitsee 2-6 hoitokertaa ja ne annetaan 6-8 viikon välin.