Movetronin uutuuskirja “Movetron – Romeosta Juliaan” kokoaa 30 vuotta musiikkia, ystävyyttä ja unohtumattomia hetkiä

Kirja ei ainoastaan paneudu bändin musiikilliseen uraan, vaan se tarjoaa myös syvällisen katsauksen yhtyeen jäsenten ystävyyteen ja elämään matkan varrella. Teos toimii myös kunnianosoituksena äkillisesti helmikuussa 2024 menehtyneelle bändin jäsenelle, Timo Löyvälle. Tarinaan on koottu paljon arvokkaita tarinoita ja muistoja Löyvältä. Kolmen lahjakkaan artistin silmin avautuva aikamatka vie huolettomalle 90-luvulle, joka herättää nostalgisia muistoja ja kutsuu lukijan osaksi tuota musiikin täyteistä aikaa.

Movetronin perustajajäsenet, Päivi Lepistö ja Jukka Tanttari, ovat olleet tiiviisti mukana kirjan luomisessa Taina Westin kanssa. Movetron – Romeosta Juliaan herättää henkiin 90-luvun trendit ja tunnelman, jotka ovat elinvoimaisia tänäkin päivänä. Yleisö on edelleen yhtä kiihkeästi mukana Movetronin keikoilla kuin se oli bändin aloittaessa.

Movetronin musiikki on viihdyttänyt suomalaisia vuosikymmenien ajan, ja heidän hittikappaleisiinsa kuuluvat mm. “Romeo ja Julia”, “Ristinolla” ja “Nyt on jatkot”. Vaikka yhtye on saavuttanut merkittävää menestystä ja myynyt lukuisia kulta- ja platinalevyjä, he ovat pysyneet vaatimattomina ja halunneet säilyttää yksityisyytensä.

Kirjan tekoprosessin aikana bändin jäsenet ovat muistelleet unohtumattomia hetkiä ja kommelluksia vuosien varrelta. Merkittäviä hetkiä ovat olleet bändin osallistuminen Euroviisuihin, single-listan ykkössija sekä useat kulta- ja platinalevyt. Movetron on kuitenkin suunnannut katseen eteenpäin tulevaisuuteen ja jatkaa suosittuja keikkojaan. Bändin tuleva kiertue ”Erittäin hyvä ellei täydellinen” starttaa huhtikuussa 2024 Järvenpäästä.

Kirja julkaistaan 20.4. ja julkaisua juhlitaan kevään aikana seuraavissa paikoissa:

Aino Areena, Järvenpää 20.4.2024

Viking Grace, Turku 27.4.2024

Himos Areena, Jämsä 30.4.2024

Haastattelupyynnöt ja kirjan arvostelukappaleet:

tiedotus@viisaselama.fi

