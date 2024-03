Yrittäjät: Lakkoilu täysin vastuutonta keskellä taantumaa ja sotaa

Suomen Yrittäjät tuomitsee SAK:n liittojen uudet poliittiset lakot kohtuuttomina. – On täysin vastuutonta, että Hakaniemi toteuttaa poliittisia lakkoja tilanteessa, jossa Suomi on taantumassa ja velkaantuu lähes hallitsematonta vauhtia sekä Euroopassa on käynnissä ankara sota. Lakoilla syvennetään Suomen talouden ongelmia ja vähennetään entisestään yritysten haluja investoida Suomeen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.