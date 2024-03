Monipuolisia liikkumismahdollisuuksia senioreille Ikiliikkujaviikolla 11.–17.3.

Ikiliikkujaviikon järjestää Ikäinstituutti yhdessä kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen, yritysten ja Liikkujan Apteekkien kanssa.

Viikon aikana pääsee tutustumaan moniin erilaisiin ryhmässä liikkumisen muotoihin. Tutustu mahdollisuuksiin ja tule kokeilemaan kaupungin ja yhdistysten liikuntaryhmiä. Jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan liikkua!

Viikon aikana on tarjolla seuraavia liikuntamahdollisuuksia:

Vaasan kaupungin ryhmäliikunnat

Soveltavan liikunnan ryhmät Maksuton osallistuminen teemaviikon ajan (ei koske Silverian ryhmiä, ennakkoilmoittautumista vaativia ryhmiä ja suljettuja ryhmiä). Tarjolla esimerkiksi kuntosaliryhmiä, tasapainoharjoittelua, lentopalloa, tuolijumppaa ja tanssia. Tutustu soveltavan liikunnan ryhmiin täällä.

Aikuisille suunnatut terveysliikunnan ryhmät. Maksuton osallistuminen teemaviikon ajan. Tutustu ryhmäliikuntatunteihin täällä.



Uimahallin vesijumpat ja kuntosali

Vesijumppia on viikon jokaisena päivänä. Vesijumppiin kuuluu vesijuoksua ja staattisia liikkeitä, altaassa liikkumista sekä kohdistettuja liikkeitä. Tutustu vesijumppien aikatauluihin täällä. Seniorijumppa (50 m altaassa) keskiviikkoisin klo 14.15–14.45.



Kuntosalissa on tiistaisin klo 9.30–10 kehonhuolto. Henkilökohtaiseen kuntosalilaitteiden opastukseen voi varata ajan puh. 040 1599121 tai 040 1599122.



Vesijumpat ja kuntosali kuuluvat uimalipun hintaan ja niihin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Kertamaksu eläkeläisille on 4,70 € ja 10 kerran sarjalippu 10 kpl 43 €. Ti-pe klo 12–14 on Happy Hour, jolloin kertamaksu on 3,50 €.

Yhdistysten liikuntaryhmiä

Paperiesitteitä Ikiliikkujaviikon ohjelmasta Vaasassa löydät myös yhteispalvelupisteiltä, kirjastoilta, Vuorikodilta ja uimahallilta.