Väkivalta Haitissa lisääntyy entisestään, Lääkärit Ilman Rajoja laajentaa sairaanhoidon apuaan pääkaupunki Port-au-Princessä

Haitin pääkaupunki Port-au-Prince on ajautunut kaaokseen sen jälkeen, kun 28. helmikuuta ilmoitettiin, että parlamenttivaalit saatetaan lykätä elokuuhun 2025 asti.

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet viime päivinä. Myös kuolonuhrien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, minkä vuoksi Haitin hallitus on julistanut hätätilan. Tilanne näkyy suoraan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työssä, sillä hoitoa etsivien haavoittuneiden määrä on kasvanut jyrkästi.

"Tabarren sairaalamme 50 vuodepaikkaa ovat olleet varattuina helmikuun alusta lähtien. Kun tilanne paheni kuun lopussa, meidän oli nostettava vuodepaikkakapasiteetti 75:een", kertoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Haitin toimintaa johtava Mumuza Muhindo Musubaho.

"Saamme keskimäärin viidestä kymmeneen uutta potilasta päivässä, ja työskentelemme kapasiteettimme äärirajoilla", Musubaho jatkaa.

Useat paikalliset sairaalat ovat lopettaneet toimintansa, mutta Lääkärit Ilman Rajoja on laajentanut toimintaansa Haitissa.

Lääkärit Ilman Rajoja avasi Turgeaun alueella sijaitsevan hätäkeskuksensa uudelleen. Lisäksi järjestö avasi maaliskuun alussa Carrefourin kunnassa uuden sairaalan, jossa on leikkaussali ja 25 vuodepaikkaa. Lääkärit Ilman Rajoja etsii parhaillaan uusia sairaaloita, joissa voisi tarjota sairaanhoitoa eri puolilla Port-au-Princeä, sillä ambulanssien ei ole turvallista kuljettaa potilaita kaupunginosasta toiseen väkivaltaisuuksien vuoksi.

Lääkärit Ilman Rajoja on joutunut tilapäisesti keskeyttämään liikkuvien klinikoidensa toiminnan useissa kohteissa.

Turvattomuus uhkaa vaarantaa lääkkeiden tuonnin maahan

Tuhannet ihmiset ovat viime päivinä paenneet kodeistaan asuinalueillaan tapahtuneiden yhteenottojen vuoksi.

Myös seksuaalinen väkivalta on lisääntynyt Haitissa viime vuosina. Lääkärit Ilman Rajoja pelkää näiden lukujen kasvavan entisestään, kun ihmiset joutuvat siirtymään pois kotiseuduiltaan. Vuonna 2023 järjestö antoi hoitoa yli 4000:lle seksuaalista väkivaltaa kokeneelle henkilölle.

Turvattomuus vaikuttaa myös mahdollisuuteen tuoda maahan lääkkeitä ja muita sairaanhoidon tarvikkeita. Maan tärkeimpään satamaan on tällä hetkellä vaikea päästä. Kansainvälinen lentokenttä on ollut suljettuna useita päiviä.

"Sairaanhoidon tarvikkeiden varastoomme on erittäin vaikea päästä, ei ainoastaan sataman tilanteen vuoksi vaan myös siksi, että tulliselvitystä koskevia hallinnollisia menettelyjä on mahdotonta jatkaa", Musubaho sanoi.

"Pelkäämme, että lääkkeet ja tarvikkeet loppuvat kesken. Ne ovat välttämättömiä, jotta voimme vastata tämänhetkisiin valtaviin sairaanhoidon tarpeisiin."

Haitissa loka-marraskuussa 2023 avustustyössä ollut suomalainen anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Kariantti Kallio pitää tilannetta äärimmäisen vakavana. Hänen työssään Tabarren sairaalaan teho-osastolla suurin osa potilaista oli ampumavammojen tai muun väkivallan uhreja.

”Kuvittele Helsinki, jossa Punavuori, Töölö, Kallio ja Herttoniemi ovat kaikki sodassa keskenään. Ihmiset elävät jatkuvan väkivallan, kaappausten ja niiden pelon keskellä.”