Kasvipohjaisia ruokaratkaisuja tarjoava Foodiq Oy on hakenut yrityssaneerausta, tavoitteenaan tasapainottaa toimintansa ja turvata perusliiketoiminnan kasvu.

Vuonna 2015 perustettu Foodiq toimii kasvipohjaisen ruokamuutoksen edelläkävijänä ja on rakentanut merkittävää osaamista tuotekehityksen ja uuden kasvipohjaisen meijeriteknologian valmistusprosessin ympärille. Liiketoiminta ja asiakkuuksien määrä on viime vuosina kasvanut erinomaisesti, mutta toimintaa on merkittävästi rajoittanut vuonna 2022 tehty tehdasinvestointi Järvenpäähän. Kasvuyhtiölle hanke aiheutti pitkän katkoksen asiakastoimituksiin ja monta uutta projektia viivästyi merkittävästi. Tämä on näkynyt pitkäaikaisena, mutta tilapäisena maksukyvyttömyytenä, jotka ovat vaikuttaneet yhtiön toimintaan vuonna 2023 ja 2024. Tiistaina 5.3. jätettyyn hakemukseen on suurimpien velkojien tuki.



Yhtiö on aikaisemmin saanut useita sijoittajia toiminnan rahoittamiseksi, mutta taustalla on myös epäonnistunut rahoituskierros, joka johtui rahoitusmarkkinoiden globaalista muutoksesta 2022-2023 vaihteessa. Nykyiset omistajat ovat sitoutuneet nyt käynnistyvään yrityssaneeraukseen, sillä näkymä tulevaan on erinomainen.



”Viimeinen vuosi on tuonut epävarmuutta myös nykyisille asiakkuuksille, tulossa on kuitenkin uusia merkittäviä tuotantoja. Tavoitteena on myös tämän vuoden puolella avata yksi tai kaksi tuotantolinjaa”. Toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Robert Savikko toteaa positiivisesti. ”Tervehdytetään nyt liiketoiminta, karsitaan sivupolkuja ja keskitytään olennaiseen, kasvipohjaiselle ruokatuotannolle on maailmalla suuri tarve.”