Haaga-Helia luopuu Haagan kampuksesta vuonna 2027

Päätös luopua Haagan kampuksen tiloista on käytännöllinen: kun kiinteistön päävuokralaisen vuokrasopimus päättyy helmikuussa 2027, päättyy myös Haaga-Helian alivuokrasopimus. Haaga-Helia on rakennuksessa Haaga Instituutti -säätiön alivuokralaisena. Rakennus on valmistunut vuonna 1969.

– Kampuksesta luovutaan rakennuksen korkean iän ja vuokrasopimuksen päättymisen takia. Haagan kampuksesta luopuminen tuottaa myös säästöjä, mutta ne eivät ole pääsyy muutokseen, Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko sanoo.

Haagassa koulutetaan restonomeja eli ravintola-, hotelli- ja matkailualan osaajia.

Restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo on itse kaksinkertainen Haagan alumni.

– Tunnen toki haikeutta ja nostalgiaa Haagan kampuksesta luopumisesta, mutta nämä tilat on rakennettu 1960-luvun tarpeisiin ja silloiseen maailmaan. Nyt meillä on upea mahdollisuus rakentaa toimiva konsepti vastaamaan 2030-luvun osaamisia pitkälle tulevaisuuteen katsoen, Karmavuo summaa.

Toiminta siirtyy Pasilaan ja uuteen showroom-tilaan

Valtaosa restonomikoulutuksesta toteutetaan muuton jälkeen Pasilan kampuksella. Lisäksi Haaga-Helia etsii restonomikoulutukselle hyvällä sijainnilla olevaa omaa tilaa. Tavoitteena on löytää modernit ja toimivat tilat, joihin rakennetaan näyttävä showroom elinkeinolähtöisen osaamisen kehittämiseen. Haaga-Helialla on Pasilan ja Haagan lisäksi kampukset Malmilla, Porvoossa ja Vierumäellä. Restonomikoulutusta järjestetään myös Porvoossa.

Tavoitteena on muuttaa pois Haagasta syksyn 2026 aikana siten, että vuoden 2027 alusta alkaen toimitaan uusissa tiloissa. Ennen muuttoa toiminta Haagassa jatkuu kuten tähänkin asti. Opetus ja henkilöstön työtehtävät jatkuvat myös muuton jälkeen lähtökohtaisesti entiseen tapaan – vain tilat muuttuvat.

Rehtori Teemu Kokko toteaa, että haagalaisuuteen liittyy paljon muistoja, tunnelmaa ja omaa kulttuuria.

– Restonomikoulutuksen perinteitä ja tunnusmerkkejä vaalitaan myös tulevaisuudessa. Muutos on meille mahdollisuus kohottaa restonomikoulutuksen profiilia, tiivistää elinkeinoyhteyttä ja vahvistaa työelämälähtöistä opetusta, Kokko sanoo.