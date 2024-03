Klubimusiikin ajankohtaisimmat tähdet esiintyvät Flow Festivalin Resident Advisor Front Yardilla

Flow Festival on tunnettu harvinaisen korkeatasoisesta DJ-musiikin ohjelmistostaan, joka kilpailee runsaudessaan maailman parhaiden elektronisen musiikin festivaalien kanssa. Jo kuudetta kertaa Flow Festivalilla toteutettava Resident Advisor Front Yard on jokaisen laadukkaan klubimusiikin ystävän vakiopaikka, jossa juhlat jatkuvat keskeytyksettä porttien aukeamisesta yöhön asti.

Elokuussa RA Front Yardilla saadaan jälleen nauttia monipuolisesta ohjelmistosta, kun lavalla nähdään viime vuoden jättihitillään What You Say? villinnyt pitkän linjan tuottaja ja DJ Young Marco, tinkimätön saksalainen tekno- ja elektro-DJ sekä tuottaja Helena Hauff ja eurooppalaisen underground-teknon tärkeimpiin nimiin kuuluva Héctor Oaks. Lisäksi Front Yardilla nähdään teknoartistien uuteen aaltoon keskeisesti kuuluva LSDXOXO, melodisesta housesta ja korkeaoktaanisesta teknosta italodiscoon ulottuvasta musiikkilinjasta tunnettu Job Jobse sekä muun muassa punkista, teknosta ja jäsentensä kaakkoisaasialaisista juurista ammentava taideprojekti Animistic Beliefs.

RA Front Yardilla esiintyvät lisäksi eteläkorealaistaustainen DJ Fart in the Club, joka tunnetaan yllätyksellisistä ja musiikillisesti monipuolisista keikoistaan, kehutun debyyttialbuminsa Fluid Meditations vuonna 2022 julkaissut DJ Gigola sekä klubimusiikin käytäntöjä rikkova ja uudistava, kovassa nosteessa oleva DJ Spit. Lavalle nousevat niin ikään nousussa oleva DJ-tuottaja Pablo Bozzi, joka yhdistää musiikissaan italodiscon melodiat ja EBM:n raskaan biitin sekä muun muassa Berliinin Tresor-klubin residentinä toimiva Paula Koski, joka soittaa syvää ja hypnoottista teknoa.

Konttipihalla saadaan nauttia myös kotimaisten Denzel & Joni DJ:n yhteiskeikasta, queer- ja POC-yhteisöille klubikulttuuriin tilaa luovan MORAn monipuolisista soundeista sekä Marjun kehoa ja mieltä liikuttavasta setistä. Genrerajoja seteissään sekoittava Karoliina Pärnänen, vuosituhannen vaihteesssa elektron eturintamaan singahtanut Mr Velcro Fastener ja livesettinsä Flow’hun tuova Emkay tanssittavat kansaa RA Front Yardilla.

Muita kotimaassa vaikuttavia DJ-nimiä RA Front Yardilla edustavat omaperäisyydellään vakuuttava Malin Nyqvist, melankolisia äänimaisemia ja hypnoottista teknoa tarjoileva Laura MRLS sekä tunteista ja psykedeliasta inspiroituva DJ JVS. Lisäksi yleisöä liikuttavat acidteknon maailmaan sukeltava Jeku livesetillään, tumman, mutta leikkisän elektronisen musiikin ystävä Mary Young ja muun muassa junglea ja drum’n’bassia soittava ATI.

Resident Advisor Front Yardilla esiintyvät:

Young Marco, Helena Hauff, Héctor Oaks, LSDXOXO, Job Jobse, Animistic Beliefs, DJ Fart in the Club, DJ Gigola, DJ Spit, Pablo Bozzi, Paula Koski, Denzel & Joni DJ, Mora, Marju, Karoliina Pärnänen, Mr Velcro Fastener, Emkay (Live), Malin Nyqvist, Laura MRLS, DJ JVS, Jeku (Live), Mary Young ja ATI.

Flow Festivalin 20-vuotista taivalta juhlitaan Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024.

Yhteensä festivaalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Fred again.., Pulp, The Smile, PJ Harvey, RAYE, IDLES, Jessie Ware, Denzel Curry, Kenya Grace, Overmono, Body & Soul: Danny Krivit Joe Claussell & François Kevorkian ja Herrensauna. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2024 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Lanson, Vaasan, Tietoevry, Helsingin kaupunki, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

Liput:

https://www.flowfestival.com/liput/

1 päivän lippu (PE & SU): 129 €

1 päivän lippu (LA): 149 €

2 päivän lippu: 199 €

3 päivän lippu: 239 €

1 päivän Gold-lippu: 199 €

3 päivän Gold-lippu: 349 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/