U17-pojat nimetty EM-jatkokarsintaturnaukseen

U17-pojat (2007 ja myöhemmin syntyneet) isännöi maaliskuussa kovatasoista EM-jatkokarsintaturnausta. Minihuuhkajat pelaa samassa karsintalohkossa Hollannin, Belgian ja Italian kanssa. EM-jatkokarsintojen lohkovoittajat (8) sekä seitsemän parasta lohkokakkosta etenevät Kyproksella järjestettävään EM-lopputurnaukseen.



Päävalmentaja Erkka V. Lehtola nimesi joukkueeseen kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa. Päävalmentajan mukaan kilpailu paikoista oli erittäin kovaa – tällä kertaa käytettävissä olivat kaikki ulkomailla pelaavat pelaajat. Valmistavissa maaotteluissaan Suomi joutui tulemaan toimeen ilman useaa runkopelaajaansa.



– Punnitsimme vaihtoehtoja kaikilta mahdollisilta kanteilta. Valintoihin vaikuttivat muun muassa se, ketkä pelaajat pystyvät pelaamaan useampaa paikkaa. Neljällä avainpelaajallemme on varoitus alla (syksyn EM-karsinnoista), ja varoitustilit saattavat täyttyä kolmen ottelun kivikovassa turnauksessa. Mikäli loukkaantumisia tai sairastumisia tulee, muutokset ovat vielä mahdollisia, Lehtola jatkaa.



Joukkue kokoontuu Vantaalla sunnuntaina 17. maaliskuuta. Todennäköisesti osa Italiassa pelaavista pojista puristaa sarjaottelun vielä samana päivänä ja saapuu kotimaahan vasta maanantaina. Nämä pelaajat ehtivät harjoittelemaan joukkueen kanssa vain tiistaina, jolloin Minihuuhkajilla on avauspeliin valmistavat harjoitukset.



– Odotan kiihkeästi kokoontumistamme ja vielä enemmän 20. päivää, kun avaamme karsinnat Belgiaa vastaan. Karsinta-avaus on ollut mielessämme lokakuusta asti – joulukuusta asti olemme tienneet, että pääsemme pelaamaan Myyrmäessä ja mahtavassa lohkossa. Oli kiva, että pääsimme ottamaan tuntumaa kenttään ja stadioniin jo viime viikolla. Se on minulle tuttu jo pelivuosiltani, mutta monille pelaajille ei niinkään, Lehtola sanoo.



– Toivon ja odotan, että saamme karsinnoissa aidon kotiyleisön tuen. Tämä on suomalaisille jalkapalloihmisille harvinaista herkkua, kun U17-ikäluokan Euroopan huippupelaajat pelaavat Suomessa. Meidän joukkueemme on pärjännyt tosi hyvin isojakin maita vastaan, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka onnistumme haastamaan vastustajamme.

Päävalmentaja Lehtola kertoo medialle joukkueestaan keskiviikkona 13. maaliskuuta järjestettävässä mediatilaisuudessa, jossa nimetään Huuhkajien EM-jatkokarsintajoukkue. Lue lisää >>



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Osku Maukonen (mv), FC Lahti (FC Reipas)

Ukko Happonen (mv), Bologna FC (PKKU, TuPS, ToTe)

Adam Le Goff-Conan, HJK

Santeri Romppanen, PKKU (KP-75, ToTe)

Axel Sandler, AC Milan (HJK, KäPa, ToTe)

Jere Kari, HJK (PPJ)

Ilari Kangasniemi, FC Internazionale Milano (SJK, FC Seinäjoki, Jalkapalloseura Sepsi -78)

Eetu Turkki, Ilves

Otso-Pekka Parkkila, AC Oulu (OLS)

Djoully Nzoko, FC Inter (TPS)

Matias Siltanen, KuPS

David Weiss, U.S. Sassuolo Calcio (PKKU)

Oskari Multala, PKKU (JäPS)

Leon Vesterbacka, FC Honka (LePa)

Taavi Koukkumäki, Borussia Mönchengladbach (FC Honka, GrIFK, EPS, EBK)

Toivo Mero, HJK (HPS)

Alberto Velasquez, FC Honka (HJK)

Arttu Tulehmo, Ilves

Martin Kirilov, Torino FC (HJK, FC Honka, EBK)

Sonosi Daldum, U.S. Sassuolo Calcio (KuPS)



EM-jatkokarsintojen otteluohjelma:



20.3. klo 13.00 Hollanti – Italia, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)

20.3. klo 18.30 Suomi – Belgia, Myyrmäen jalkapallostadion



23.3. klo 13.00 Belgia – Italia, Myyrmäen jalkapallostadion

23.3. klo 18.30 Hollanti – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion



26.3. klo 13.00 Italia – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion

26.3. klo 13.00 Belgia – Hollanti, Mustapekka Areena (Helsinki)