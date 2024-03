Kouvolan Prismakeskuksen uudistus on valmis – avajaisia vietetään 14.3.-17.3.2024

Vuoden ja neljän kuukauden aikana Prismakeskus on kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen, jonka vaikutukset ovat tulleet näkyviin vaiheittain niin kauppakeskuksen sisätiloissa, julkisivussa kuin piha-alueellakin. Viimeisetkin palvelut ovat avautuneet uusissa tiloissaan ja viimeistelytyöt valmistuneet, kun Prismakeskuksen avajaisia vietetään torstaista sunnuntaihin 14.-17.3.2024.

- Uusittu Prismakeskus ja sen laaja palvelutarjonta vahvistaa jo entuudestaan vetovoimaista Korjalan aluetta. Hanke on ollut huomattava sijoitus Kouvolan alueen elinvoimaisuuteen, ja yli 20 miljoonan euron kokonaisbudjetti tekee siitä KSO:n historian suurimman yksittäisen investoinnin, toteaa KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Prisma Kouvolan palvelut, kalusteet ja miljöö uudistuivat

Prisman myymälässä kaikki tuoteryhmät ovat nyt uusilla, lopullisilla paikoillaan ja käytäväleveydet on palautettu normaaleiksi. Ulkoasultaan myymälä on Prisma-ketjun tyylikkään miljöökonseptin mukainen. Loppusuoralla päivittäistavaraosastolle asennetaan vielä sähköiset hintaetiketit, joihin hinnat ja tuotetiedot päivittyvät automaattisesti.

Viimeisessä vaiheessaan uudistus toi myymälään useita Prisma-konseptiin kuuluvia palveluita ja asiointia sujuvoittavia tuotteiden esillepanoja: Urheiluosastolle avataan Prisma Huoltopiste, jossa huolletaan sesongin mukaan polkupyörät ja sukset. Uuteen lasten maailmaan on koottu kaikki lapsiperheiden tarpeet vaipoista lastenruokiin, vaatteisiin ja leluihin. Aiempaa avarammalta kauneuden ja hyvinvoinnin osastolta löytyvät sekä kosmetiikkatuotteet että lisäravinteet ja värikkäältä makeisosastolta taas karkit ja suklaat, pähkinät ja muut snacksit.

Asiakkaat ovat löytäneet myös aiemmin avatut palvelut. Täyden palvelun kukkakauppa Prisma Kukka on palvellut vuoden vaihteesta lähtien kodin osaston yhteydessä. Laajentuneen Ruokatorin valikoimaan tulivat jo viime kesänä KSO:n uuden keskuskeittiön Korjalan Oman Keittiön valmisruoat. Päivittäistavaraosastolla toimivat lisäksi Itsudemo-sushipiste ja Fazer Leipomo.

Ostosten teko on uudistuneessa Prisma Kouvolassa entistä joustavampaa. Kerää ja skannaa -palvelu, laajentunut itsepalvelukassa-alue ja käyttötavaroiden maksuton myymälänouto täydentävät viime vuosien aikana tutuksi tullutta ruoan verkkokaupan noutopalvelua.

- Uudistusten vuoden jälkeen on ilo kutsua asiakkaamme tutustumaan tuliterään myymälään ja uusiin palveluihin. Haluan kiittää koko Prismakeskuksen henkilökuntaa mittavan projektin toteutuksesta ja asiakkaita joustavuudesta muutosten keskellä. Takana on iso työ, jota on syytä juhlia! Avajaispäiville onkin valmisteltu yhdessä monenlaista ohjelmaa ja runsaasti kampanjoita, KSO:n Prismajohtaja Jari Klaus kertoo.

Ravintolamaailma uudistui ja S-Pankki, Actionpark, Emotion sekä Hiuspalvelu avautuivat uudella kauppakäytävällä

Prismakeskuksen uudistuksessa kaikki kauppakeskuksen erikoisliikkeet saivat uudet modernit liiketilat, jotka on koottu yhden kauppakäytävän varrelle. Viimeisinä uudet tilansa saavat käyttöön Ravintolamaailma ja S-Pankki.

Ravintolamaailman uudistus näkyy niin keittiössä kuin ravintolasalissa. Uudet ravintolat klassista kotiruokaa tarjoileva Mestari ja aasialaisvaikutteinen WOKKI avautuvat torstaina 7.3.2024. Pizza & Buffa, Hesburger ja Presso jatkavat toimintaansa normaalisti.

Jo aiemmin uusiin tiloihin pääsivät Tykkimäki Actionpark, Emotion, Hiuspalvelu ja muut erikoisliikkeet.

Kouvolan Prismakeskuksen monipuolisesta palveluvalikoimasta vastaavat seuraavat toimijat:

24 h Pesula

ABC Prisma Kouvola

Actionpark

Ajan-Kello

Alko

Coronaria

Costella

Emotion

Hockey Base

Jetta-Talo

Konditoria Galette

KSO Hiuspalvelu

Kymenlaakson hyvinvointialue, hammashoitola

LasiCerdo

Musti ja Mirri

Parturi-kampaamo Priima

Prisma Kouvola

Ramirent

Ravintolamaailma: Mestari, WOKKI, Pizza & Buffa, Hesburger, Presso

Salpa Apteekki

Silmäasema

S-Pankki

Tepi Suutarit

Tunnin kuva

Veikkaus Pelaamo