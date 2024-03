Uutuus! Apollomatkat vie ensi talvena Hurghadaan

Vastatakseen aurinkoisten, edullisempien talvikohteiden lisääntyneeseen kysyntään Apollomatkat laajentaa valikoimaansa uudella kohteella: Egyptin Hurghadalla

- Hurghada on Egyptin lomakohteista tutuin ja suosituin, eikä ole vaikea ymmärtää miksi. Kohde täyttää monen lomatoiveet - aurinkovarma sää, kauniit rannat, upeat sukellus- ja snorklausmahdollisuudet, kiehtovia kulttuurielämyksiä sekä kiinnostavia retkiä, kertoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.

Hurghada on perinteisesti ollut suosittu niin perheiden kuin aikuistenkin lomailijoiden keskuudessa. Huolimatta siitä, että kaupunki kasvaa nopeasti, se on onnistunut säilyttämään egyptiläisen pikkukaupungin tunnelman kauniiden kaupunginosiensa ansiosta. Katseltavaa riittää El Daharin vanhasta keskustasta kauniille satamapromenadille, josta löytyy kahviloita ja kauppoja. Moni valitsee Hurghadan monipuolisten aktiviteettien ja nähtävyyksien vuoksi. Apollomatkojen talven retket suuntautuvat Gizan pyramideille sekä Luxorin Kuninkaiden laakson. Tarjolla on myös unohtumattomia snorklaus-seikkailuja sekä retkiä erämaahan.

Aftikan suurin sporttihotelli

Hurghada on aktiivisten lomailijoiden mekka. Täällä sijaitsee yksi Apollomatkojen parhaista treenihotelleista – joka on myös suurin laatuaan Afrikassa: Aqua Vista - powered by Playitas. Hotellista löytyy tilaa ja mahdollisuuksia kaiken tasoiseen treeniin; Olympiakokoinen 50 metrin uima-allas, yli 600 m2:n kuntoilualue, padel- ja tenniskentät, sprinttirata, ryhmäliikunta alue, sauna sekä jääkylpy.

- Aqua Vista on täydellinen hotelli jokaiselle, joka haluaa yhdistää auringon ja uinnin aktiiviseen lomaan. Matkustatpa sitten yksin tai perheen kanssa, Aquavistassa on helppo lomailla. Täällä voi harrastaa kaikkea crossfitistä, triathlonista, tenniksestä ja uinnista joogaan, sauvakävelyyn ja jousiammuntaan, ja hiekkarantakin on vain kivenheiton päässä, Kontulainen sanoo.

Ensi talvena Apollomatkat tarjoaa suoria reittejä seitsemään jännittävään kohteeseen: Gran Canarialle, Fuerteventuralle, Teneriffalle, Madeiralle, Thaimaahan, Emiraatteihin ja Egyptiin.

Matkat Hurghadaan alkavat 9.10.2024. Jet Timen suorat lennot Helsingistä.