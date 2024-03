Ammattiliitto Pro päättänyt uusista poliittisista työnseisauksista

- Suomi on rakennettu yhdessä sopien. Orpon hallituksen kolmikantainen valmistelu on osoittanut, että hallitus huomioi vain työnantajan näkemykset. Vaadimme aitojen neuvotteluiden käynnistämistä, kuten Suomessa on ollut tapana. Mikä on kansalaisyhteiskunnan merkitys tässä demokraattisessa yhteiskunnassa, jos palkansaajien näkemyksiä ei huomioida lainkaan? Pron puheenjohtaja Jorma Malinen jyrähtää.

Suunnitteilla olevat muutokset helpottavat ja nopeuttavat työntekijöiden irtisanomista sekä mahdollistavat laajasti määräaikaisten työsuhteiden käytön. Lakko-oikeuden rajaaminen ja paikallisen sopimisen muutokset osoittavat, kuinka Suomen hallitus pyrkii romuttamaan neuvottelujärjestelmän, joka on saavuttanut tasapainoisia sopimuksia, edistänyt työllisyyttä ja kasvua sekä ylläpitänyt työrauhaa.

Tämän vuoksi Ammattiliitto Pron hallitus on päättänyt uusista poliittisista työnseisauksista. Työseisaukset koskevat seuraavia toimipaikkoja ja ajankohtia:

Ahtausalan tekniset toimihenkilöt osallistuvat 11.3.–25.3.2024 lailliseen poliittiseen työnseisaukseen. Lakko ei koske Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa työskenteleviä. Lakko koskee maanantaina 11.3.2024 kello 06.00 – maanantaina 25.3.2024 kello 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.

Lisäksi lakko koskee 11.3.2024 kello 00.00 ja 24.3.2024 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja ST1 Oy:n suorittamissa alihankintatöissä North European Oil Trade Oy:lle (NEOT) Haminan satamassa.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut myös perjantaina 15.3.2024 toteutettavasta yhden vuorokauden mittaisesta työnseisauksesta, joka koskee seuraavien työehtosopimusten mukaista työtä määritellyissä yrityksissä ja toimipaikoissa:

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus ja

kaikki Ammattiliitto Pro ry:n neuvottelemat yrityskohtaiset työehtosopimukset, joita noudatetaan mainituissa mekaanisen metsäteollisuuden yrityksissä.

Työnseisaus koskee seuraavia yrityksiä ja toimipaikkoja: