Aluehallitus käsittelee lähiasemien palvelujen verkostoa ja toimintamallia

Nyt aluehallitukselle valmistellun esityksen mukaan hyvinvointialueen palvelujen verkostoon kuuluisi kymmenen lähiasemaa mutta liikkuvien palvelujen kokeilun jälkeen lähiasemien määrää ja palveluvalikoimaa tarkastellaan vielä uudelleen.

Lähiaseman palveluvalikoimaan kuuluu kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka voivat vaihdella alueellisesti. Lähiasemaa voidaan hyödyntää myös liikkuvien palvelujen tiloina. Lähiasemien suuntaa antavaan palveluvalikoimaan kuuluvat vastaanottopalvelut, avokuntoutus, suun terveydenhuolto, neuvolat ja kehitystä tukevat palvelut sekä työikäisten sosiaalipalveluita.

Esitettyjä lähiasemia olisivat Ikaalinen, Kangasalan Ruutana, Kangasalan Vatiala, Kuhmoinen, Pälkäne, Urjala sekä Tampereen alueella Koukkuniemen hammashoitola, Peltolammi sekä ulkoistetut asemat Mehiläinen Hervanta ja Mehiläinen Tampereen keskusta.

Lähiasemia koskevan esityksen perusteena on ensisijaisesti alueen palvelutarve, joka edellyttää alueelle sijoittuvaa kiinteä lähiasemaa. Myös pitkät välimatkat ja tämänhetkiset alueella käytettävissä olevat tilat on huomioitu. Päätösehdotukseen on vaikuttanut myös kehitys kohti yhteiskäyttöisiä työ- ja vastaanottotiloja ja etätyötä, digiasioinnin lisäämisen tavoite, palvelupäiväperiaate ennakkoon suunniteltuina ajankohtina sekä aukiolojen laajentaminen tarpeen mukaan.

Syksyllä 30.9. mennessä päätettäväksi tulevat lähiasemat ovat Juupajoki, Vesilahti, Punkalaidun, Pälkäneen Luopioinen, Kihniö, Lempäälän Kulju, Sastamalan Mouhijärvi, Ylöjärven Kuru, Kangasalan Sahalahti sekä Tampereen Kaukajärvi ja Kämmenniemi.

Hyvinvointialueella on lisäksi muita toimipisteitä, joiden tulevaisuuden käyttötarkoitusta selvitetään syyskuun loppuun mennessä.

Sote-asemat ja -kampukset päätetty aiemmin

Aluehallitus päätti syksyllä, että Pirkanmaalla on neljä sote-kampusta (Hatanpää, Sastamala, Valkeakoski ja Kauppi ml. Tays Keskussairaala), jotka tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisesti laajalle väestönosalle, myös harvemmin tarvittavia sekä erityisosaamista sekä erikoislaitteistoa vaativia palveluja. Lisäksi yhteensä 20 sote-asemaa palvelee vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjaa.

Sote-kampuksilla sijaitsevat sote-asemat ovat Hatanpää, Sastamala ja Valkeakoski. Muiksi sote-asemiksi syksyllä päätettiin Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pirkkala, Orivesi, Virrat, Ylöjärvi sekä Tampereella Hervanta, Lielahti, Linnainmaa, Tammelakeskus, Tesoma ja Tipotie.

Kouluilla ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon palveluja 247 toimipisteessä. Osassa toimipisteistä voidaan tuottaa opiskeluhuollon palveluiden lisäksi muita palveluja, esimerkiksi suun terveydenhuollon tai äitiys- ja lastenneuvolan palveluja. Koulut ja oppilaitokset, joissa sote-palveluja tuotetaan, eivät ole lähiasemia. Vammaispalvelujen osalta palvelujen verkosto päätetään myöhemmin vammaispalvelujen kehitysohjelman hyväksymisen jälkeen.

Valtakunnallinen uudistus, alueellinen vaikutus

Pirkanmaan hyvinvointialue toteuttaa valtakunnallista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistusta omalla alueellaan. Muutokseen sisältyy laaja palveluverkon uudistus, jossa otetaan käyttöön myös uusia digitaalisia ja liikkuvia palveluja. Ohjaavat ministeriöt ovat syksyllä 2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa käydyissä ohjausneuvotteluissa edellyttäneet, että hyvinvointialue jatkaa palveluja koskevan uudistuksen toimeenpanoa. Myös hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää muutosten valmistelua.

Yhteistoimintaneuvottelut käyty

Nyt päätettäväksi esitettäviä palveluiden verkon muutoksia on käsitelty osana laajaa yhteistoimintaneuvottelua, mikä päättyi erimielisenä 4.3.2024. Neuvotteluissa käsiteltyjä keskeisiä henkilöstöön kohdistuvia muutoksia ovat mahdolliset muutokset työntekemisen paikassa, etätyön, liikkuvan työn ja digityön mahdollinen lisääntyminen sekä aukioloaikojen pitenemiseen liittyvät työaikamuutokset. Päättyneiden neuvotteluiden perusteella ei suoraan esitetä henkilöstön irtisanomisia tai muita yksilöityjä vähennyksiä. Yhteistoimintaa tullaan jatkamaan erikseen päätettävällä tavalla palveluiden verkoston ja työn tekemisen toiminnallisten muutosten valmistelun edetessä.

Katso aluehallituksen esityslista 11.3.2024 kokoukseen