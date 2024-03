Katolle varastoidut levyniput putosivat nostokorissa työskennelleiden päälle – sakot työnjohtajalle, vastaavalle työnjohtajalle ja yhtiölle

Tuomio liittyi Kirkkonummella 29.01.2021 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa 2000 kilogramman painoiset OSB-levyniput olivat heti katolle nostamisen jälkeen osittain luisuneet katolta alas niille rakennettujen tukien pettäessä. Samanaikaisesti toisen työmaalla toimivan urakoitsijan työntekijöiden toimesta asennettiin samaan rakennukseen nostokorista julkisivun lämmöneristelevyjä.

Käräjäoikeus totesi asiassa näytetyksi, että nimenomaan työmaan viivästyksen takia työmaalla päädyttiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työskentelemään päällekkäin. Se, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työmaalla päädyttiin tekemään päällekkäistä työtä, oli käräjäoikeuden arvion mukaan sellainen olennainen olosuhteiden muutos, joka olisi välttämättä edellyttänyt vastaavalta työnjohtajalta asemassaan rakennusasetuksen 10 §:ssä tarkoitetun suunnitelman päivittämistä ja tarkistamista siten, että päällekkäistyöhön liittyvät vaarat olisi asianmukaisesti voitu arvioida. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan päärakennuttajan vastuulla olevassa suunnitelmassa olisi pitänyt kiinnittää huomiota myös siihen, miten rakennustavaraa varastoidaan katolla.

Lisäksi levynippuja katolle nostaneen kattotyötä suorittaneen urakoitsijan työnjohtaja ei käräjäoikeuden arvion mukaan ollut riittävästi huolehtinut siitä, ettei kattotyöstä aiheutuisi vaaraa muille työmaalla työskenteleville henkilöille.

Turvallisuussuunnitelmat tulee pitää ajan tasalla

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne muistuttaa, että päätoteuttajan vastuulla on tarkistaa työmaan turvallisuussuunnitelmat olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. ”Lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa putoamissuojauksen toteuttamiseen, suurten rakenteiden varastointiin ja eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallisen ajoituksen ja keston sekä niiden yhteensovittamisen järjestämiseen.”, Peltorinne toteaa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 29.2.2024, R 22/4064.

