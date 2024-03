Nuorten Uskalla Yrittää -kilpailu: Uudeltamaalta finaaliin jatkaa 11 yritystä

Vantaalla palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Uudenmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Ekoliina NYT

Riihenmäen koulu, Mäntsälä

Liikeidea: Meidän yrityksemme on Ekoliina, joka valmistaa bambufroteisia tiskiliinoja. Bambufrotee on pehmeä, kulutusta kestävä ja imukykyinen materiaali. Setissä on 2 kpl liinoja, liinan koko on 30 cm x 30 cm.

Palkintoperusteet: Ajankohtainen yritys, jossa on huomioitu kestävä kehitys, ja tuote on uusiokäytettävä. Liikeidea on helposti tuotteistettava ja skaalautuva, kokonaisuus on hyvin hallussa ja tulevaisuuden suunnitelmat selvät. Tuomaristo kiittää yrittäjämäistä asennetta ja intoa yrittäjyyteen.

Paras NYT-yritys – toinen aste: HunajaHeput NYT

Etu-töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Myymme itse tuottamaamme hunajaa asiakkaille. Hunajamme on valittu Helsingin seudun parhaaksi.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on hyvä ja monipuolinen portfolio. Yritys tarjoaa hunajan lisäksi pölyttäjien vuokrausta ja kummitoimintaa. Yrittäjillä on selkeät roolit, ja luonnon moninaisuus on huomioitu yrityksessä.

Paras liikeidea – perusaste: ReMade NYT

Hoplaxskolan, Helsinki

Liikeidea: Käytämme vanhojen korujen osia ja teemme niistä uusia koruja. Tällä tavalla olemme ympäristöystävällinen yritys.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on ajankohtainen ja hyvä liikeidea, jossa kiertotalous on keskiössä. Yrityksen asiakasryhmä on selkeä ja mietitty. Yrityksellä on ollut jo hyvin myyntiä ja tulevaisuuden stepit on mietitty.

Paras liikeidea – toinen aste: EcoSportti NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Liikeidea: Yritys myy asiakkaan puolesta käytettyjä urheiluvälineitä. Asiakkaat antavat tavaroitaan yrityksen myytäväksi.

Palkintoperusteet: Yrityksellä on simppeli, mutta hyvin mietitty liikeidea. Yrityksen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, jotka kierrättävät vanhoja urheiluvälineitä. Tuomaristo kiittää yrittäjien selkeää motivaatiota jalostaa liike-idea kunnon bisnekseksi.

Paras tuote – perusaste: BastuDagen NYT

Lyceiparkens skola, Porvoo

Liikeidea: Olemme luoneet korttipelin suomalaisista ruoista. Peli perustuu oikean ruokalajin sijoittamiseen oikealle päivälle. Erinomainen ja hauska peli sekä niille, jotka tuntevat jo suomalaista ruokakulttuuria että niille, jotka haluavat oppia lisää.

Palkintoperusteet: Innovatiivinen ja omaperäinen idea, jossa suomalainen kulttuuri on tuotu kivasti esille. Yrityksen graafinen ilme on myös kunnossa.

Paras tuote – toinen aste: Halla Tea NYT

Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Liikeidea: Jääteetä, jonka maut ovat inspiroituneita arktisen Suomen luonnosta. Jääteetä myydään pullotettuina, alustavana makuna on mustikka–sitruuna.

Palkintoperusteet: Kokonaisvaltainen ja suomalainen tuote, joka oli hyvänmakuinen. Yrityksessä on mietitty tarkoin myös tuotteen hygieenisyyttä ja valmistustapaa. Tuomaristo kiittää erityisesti yrityksen myyntipuhetta ja hyvää otetta myyntityöhön.

Paras palvelu – perusaste: Nails by Sara NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Liikeidea: Nails by Sara tarjoaa taitavasti toteutettuja tekokynsiä ja kestäviä geelilakkauksia, jotka korostavat ja antavat asiakkaalle huolitellun ilmeen. Yritykseni etuja ovat: nopeus, ympäristöystävällisyys ja halpa hinta!

Palkintoperusteet: Palvelulla on selkeä ja mietitty kohderyhmä, ikäihmiset. Yritys tuo palvelun heidän luokseen. Yrityksessä on ajateltu myös kiertotalouden näkökulmaa.

Paras palvelu – toinen aste: FindsUP NYT

Etu-töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Me teemme orgaanista markkinointia pienille yrityksille. Autamme heitä lisäämään nettisivujen aktiivisuutta ja sitä kautta saamaan lisää asiakkaita.

Palkintoperusteet: Ajankohtainen ja innovatiivinen palvelu, jonka tavoitteena on tuottaa yrityksille parempaa näkyvyyttä hakukoneissa. Yrityksellä on hyvä ja selkeäasti asetettu kohderyhmä, pienyrittäjät. Palvelulle on selkeä tarve.

Paras messupiste: JouJou NYT

Riihenmäen koulu, Mäntsälä

Liikeidea: Myymme tilanteeseen ja tapahtumaan tuunattuja vohveleita myyjäisissä, koululla ja muissa tapahtumissa.

Palkintoperusteet: Kutsuva, erottuva ja värikäs myyntipiste. Tuomaristo antaa kiitosta erityisesti itsesuunnitellusta logosta ja t-paidasta sekä aktiivisuudesta rintamerkkien jaossa.

Paras myyntipuhe: Karhukopla Kiinteistöpalvelut NYT

Vihdin Lukio, Nummela

Liikeidea: Yrityksemme on kiinteistöpalveluyritys, joka on erikoistunut muuttoihin, lumitöihin, nurmikon leikkuuseen ja pihojen ehostukseen.

Palkintoperusteet: Hauska esitys, jossa tila ja lava otettiin hyvin haltuun. Alku ja lopetus olivat mieleenpainuvia, ja kuulija otettiin mukaan heti alussa. Tuomaristo kiittää hyvästä tiivistyksestä, ratkaisun esittelystä ja asiakaskeskeisyydestä.

Paras Vastuullinen yritys: Waves NYT

Stadin ammattiopisto, Helsinki

Liikeidea: Waves valmistaa trendikkäitä mallistoja materiaalinaan kankaita, jotka on valmistettu merten muovijätteestä, kierrätetyistä kuiduista tai vaihtoehtoisesti uusiokuiduista. Waves tuo muotialalle vastuullisen ja ekologisen vaihtoehdon kuluttajille. Wavesin tavoite on edistää kestävää kehitystä toiminnallaan.

Palkintoperusteet: Hyvä missio, vahva konsepti ja kansainvälinen idea. Tuomaristo katsoo, että yrityksellä on mahdollisuudet vaikka mihin.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Vantaan Uskalla Yrittää -aluekilpailun tuomaristossa edustivat:

Lauri Jokinen , OP Uusimaa

, OP Uusimaa Elisa Kitunen , EEX Oy

, EEX Oy Maria Korpisalo , Business Helsinki

, Business Helsinki Aicha Manai , Startup Refugees

, Startup Refugees Carita Orlando , Suomen Naisyrittäjät

, Suomen Naisyrittäjät Henrik Asklöf , Startup Sauna

, Startup Sauna Mika Heikkinen , HOK-Elanto

, HOK-Elanto Mikko Jaatinen , NYT-hallitus, yrittäjä

, NYT-hallitus, yrittäjä Esa Kinnunen , Espoon yrittäjät

, Espoon yrittäjät Reino Meriläinen , Helsingin seudun kauppakamari

, Helsingin seudun kauppakamari Fadumo Ali , Hoiwa Oy

, Hoiwa Oy Mika Perttunen , Vantaan kaupunki, Elinvoimapalvelut

, Vantaan kaupunki, Elinvoimapalvelut Sari Hakala , NeonAudit Oy

, NeonAudit Oy Sara Åstrand , NYT-alumni

, NYT-alumni Tomi Puikkonen, Cupbio Oy

Cupbio Oy Henna Kaski , NYT-alumniyhdistys

, NYT-alumniyhdistys Tom Gammals , Novago Oy

, Novago Oy Jani Torppa, Geeklab Oy

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria 16 oppilaitoksesta

Vantaan tapahtumassa mukana olivat seuraavat oppilaitokset:

Ammattiopisto Live, Helsinki

Ekenäs Gymnasium, Raasepori

Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Helsinge skola, Vantaa

Hoplaxskolan, Helsinki

Hyrylän yläaste, Tuusula

Keuda, Kerava

Kirkkonummen lukio, Kirkkonummi

Lagstads skola, Espoo

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Lyceiparkens skola, Porvoo

Matinkylän lukio, Espoo

Riihenmäen koulu, Mäntsälä

Veikkolan koulu, Kirkkonummi

Vihdin lukio, Nummela

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kymmenet tuhannet nuoret ympäri Suomea ovat osallistuneet ohjelmaan kouluissaan, osana opetusta.

Nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa. Nuori Yrittäjyys ry:n kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.