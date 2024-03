Hyvinvointialue tehostaa ostopalvelukokonaisuuden seurantaa ja ohjausta

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää ostopalveluihin 1 560 miljoonaa euroa. Se on 57 prosenttia koko hyvinvointialueen taloudesta. Ostopalvelujen kustannuskehitys on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja se asettaa suuria haasteita talouden hallinnalle valtionvaraministeriön asettamassa talouden raamissa.

Vuoden 2023 alustavat tilinpäätösluvut osoittavat, että ostopalveluihin käytettiin peräti 140 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarvioissa oli varattu rahaa.

Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain mukaan palvelujen järjestäjän on varmistettava kaikissa olosuhteissa riittävä oman tuotannon osuus kaikissa palveluissa. Pirkanmaalla eräissä palveluissa, erityisesti erityisryhmien asumispalveluissa, on tarpeen arvioida, täyttyykö lainsäädännön vaatimus omasta tuotannosta. Talousarviossa 2024 on tavoitteena merkittävästi vähentää ostopalveluja.

Aluehallitukselle 11.3. esitetään, että hyvinvointialueelle asetetaan työryhmä, joka pureutuu erityisesti ostopalvelujen kustannuskehityksen syihin, johtamiseen, työnjakoon sekä käytön ja kustannusten vähentämiseen. Työryhmä tekee konkreettisen suunnitelman ostopalveluiden käytön ja kustannusten vähentämiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös yhteensovittaa strateginen monituottajamalli ja kokonaiskustannusten nykyistä parempi hallinta.

Ajalle 11.3. - 30.9.2024 nimettyyn työryhmään kuuluvat Marina Erhola, pj, Juhani Sand, varapj, Pasi Virtanen, Juha Vasala, Taru Kuosmanen, Pekka Erola ja Juha Kinnunen. Työryhmä kuulee tarvittavia asiantuntijoita.

Työryhmä raportoi aluehallitukselle ja tekee ensimmäiset toimenpide-ehdotukset 30.5.2024 mennessä. Työryhmä tekee tarvittaessa työnsä kuluessa linjauksia ja päätösehdotuksia, joita voidaan toimeenpanna jo työn kuluessa hallintosäännön pohjalta.