Tutkimustiedote: Hälyttävä tulos – 40 % vuokralla asuvista naisista ei usko saavansa asuntolainaa, miehistä vain 25 %

Suurin suomalainen lautapeli Agemonia on julkaistu 5.3.2024 13:00:00 EET | Tiedote

Suomen suurin lautapeliprojekti on nähnyt päivänvalon, kun Max Wikströmin suunnittelema Agemonia on saapunut ennakkotilaajien pelipöydille. Palaute pelistä on ollut ylistävää. Fantasiateemainen, harrastepelaajille suunnattu yhteistyöpeli yhdistää roolipelaamisen ja lautapelaamisen tavalla, jota ei ole maailmalla ennen nähty. Agemonia on täynnä haastavia sekä moraalisia valintoja, ja päätarinassa riittää pelattavaa yli sadaksi tunniksi.