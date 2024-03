Reilu kauppa ratkomaan kotimaisen marjanpoiminnan haasteita

Reilu kauppa ry alkaa ratkoa kotimaisessa marjanpoiminnassa esiin tulleita ihmisoikeushaasteita yhdessä koko toimitusketjua edustavien yritysten kanssa. Keskiössä ovat huolet Suomeen tulleiden ulkomaalaisten marjanpoimijoiden poimintaoloista, ansioista ja rekrytointikustannuksista.

”Kotimaisten luonnonmarjojen poimintaan liittyy ihmisoikeusriskejä, joiden ehkäisemisestä Reilulla kaupalla on vuosikymmenien kokemus kehittyvissä maissa. Uskon, että voimme yhdessä poimijoiden, toimitusketjun ja sidosryhmiemme kanssa löytää niihin kestäviä ratkaisuja myös Suomessa”, kertoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa. Hankkeeseen ovat sitoutuneet Kesko, Valio, Polarica Marjahankinta ja Arctic International. Koko toimitusketjun kattava pilottihanke selvittää, voidaanko kotimaisille luonnonmarjoille laatia Reilun kaupan vaatimukset täyttävät sertifiointikriteerit, joissa ihmisoikeudet on huomioitu kattavasti ja jotka toimitusketju pystyisi viemään myös käytäntöön, aina marjanpoimijoiden rekrytoinnista tuotantoprosessiin asti. Syksyyn 2024 saakka kestävän pilotin kriteerit valmistuvat tulevaksi poimintakaudeksi.

Reilun kaupan sertifioinnin kriteerit ovat maailman tutkituimmat ja kunnianhimoisimmat. Nyt laadittavilla marjakriteereillä luodaan Suomen luonnonmarja-alalle täysin uusi toimintamalli, jolla haetaan konkreettista muutosta poimintaoloihin ja ansioihin, rekrytointikäytäntöihin ja -kustannuksiin sekä poimijoiden järjestäytymiseen. Kriteerien luomisessa kuullaan laajaa ja monialaista sidosryhmäjoukkoa aina poimijoista yrityksiin ja viranomaisiin. Kriteerit noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, kuten kansainvälisen työjärjestö ILOn periaatteita sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Tavoitteena vastuullisesti tuotetut kotimaiset luonnonmarjat

Kaupan alan toiveissa on hankkia valikoimiinsa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia luonnonmarjoja ja jatkaa jo aloitettua työtä marja-alan vastuullisuuden edistämiseksi.

”Teemme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa tuotteiden vastuullisuuden varmistamiseksi. Tämä pilotti on jatkoa tiiviille keskustelulle tavarantoimittajien kanssa ja marja-alan haasteiden ratkaisemiseksi on tärkeää, että koko toimitusketju on mukana pilotissa. Reilu kauppa valikoitui kumppaniksi sosiaalisen vastuun asiantuntijuuden perusteella. Lisäksi Reilun kaupan merkki on valmiiksi tuttu kuluttajille”, toteaa Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.

”Meidän tahtotilamme on ostaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia luonnonmarjoja. Tämän varmistamiseksi peräänkuulutamme aktiivista yhteistyötä marjanpoimijayritysten, marjojen ostajien, kansalaisjärjestöjen sekä valvovien viranomaisten välillä. Reilun kaupan asiantuntemuksella, kokemuksella ja kansainvälisillä verkostoilla tavoitteemme on saada laadittua kriteerit ja toimintamalli, jolla edistetään eettistä marjanpoimintaa Suomessa. Viime kesänä päivitimme Valion omia kotimaisten marjojen hankintavaatimuksia, ja teetimme marjanpoiminnan sosiaalisen vastuun auditoinnin. Pilottiprojekti jatkaa tätä työtä”, sanoo Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies.

Pitkään kotimaisella marja-alalla toimineet Polarica ja Arctic International näkevät pilotissa kehitysmahdollisuuksia koko alalle.

”Polarica on sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin ja haluamme uudistaa marja-alaa kestävästi sekä ympäristön että ihmisten näkökulmasta”, toteaa Polarica-konsernin toimitusjohtaja Mari Onkamo.

”Meillä on ollut tuhansia poimijoita, joista suurin osa saapuu Suomeen vuodesta toiseen. Haluamme myös jatkossa olla aktiivisesti mukana alan kehittämisessä ja toivomme, että löydämme pilotin avulla uusia toimintamalleja alan haasteisiin liittyen”, sanoo Arctic Internationalin liiketoimintajohtaja Sami Hokkanen.

Suomen tunnetuin vastuullisuusmerkki

Reilu kauppa on tutkitusti maailman tunnetuin ja luotetuin vastuullisuusmerkki – Suomessa sen tunnistaa 91 prosenttia suomalaisista (Verian 2023). Suomen valikoimista löytyy yli 1700 erilaista Reilun kaupan tuotetta. Reilun kaupan merkin käyttöä koskevat kriteerit kieltävät syrjinnän, pakkotyön sekä lapsityön hyväksikäytön ja ne parantavat tasa-arvoa ja demokratiaa. Osa kriteereistä koskee ympäristöä. Pilotin onnistuessa uusien kriteerien on tarkoitus olla saatavilla kaikille kiinnostuneille yrityksille keväällä 2025.

Lisätietoja:

Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen, p. 044 356 9369, janne.sivonen@fairtrade.fi

Muut haastateltavat:

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, p. 050 529 2028, timo.jaske@kesko.fi

Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies, p. 050 384 0234, hanna.hiekkamies@valio.fi

Polarican toimitusjohtaja Mari Onkamo, p. 050 358 6054, mari.onkamo@polarica.com

Arctic Internationalin liiketoimintajohtaja Sami Hokkanen, p. 050 5431 733, sami.hokkanen@arcticgroup.fi