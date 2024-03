Kutsu medialle: Aineen ja maailmankaikkeuden perusolemusta selvittämässä

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN tutkii aineen ja maailmankaikkeuden perusolemusta maailman suurimmalla hiukkaskiihdyttimellä Sveitsin ja Ranskan rajalla. Tuhansien tutkijoiden työyhteisö käyttää miljardien eurojen laitteistoja, joista tärkein on sadan metriin syvyydessä sijaitseva 27 kilometriä pitkä hiukkaskiihdytin.

Mitä panostuksella on 70 vuoden aikana saatu aikaan? Miltä tutkimuskeskuksen tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mikä on hiukkasfysiikassa pinnalla nyt ja tulevaisuudessa!

Tilaisuus on kaksikielinen: CERNin pääjohtaja Fabiola Gianottin puhe on englanniksi, loput esitykset suomeksi.

Tilaisuus on kaikille avoin. Median ilmoittautumiset halutessasi: Johanna Pellinen, johanna.p.pellinen@helsinki.fi.

Aika: 13.3. kello 13–15

Paikka: Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki

Ohjelma

13:00-13:10 Welcome, vice-rector Jouni Hirvonen

13:15-13:40 Fundamental research (and much more …) at CERN, CERN Director-General Fabiola Gianotti

13:45-14:00 Higgsin bosoni löytyi, mitä seuraavaksi? Alkuräjähdyksen jäljityksen loistava tulevaisuus, professori Mikko Voutilainen

14:05-14:20 CERN-tutkimusta kosmisista säteistä ilmakehän pienhiukkasiin ja ilmastoon, professori Katrianne Lehtipalo

14:25-14:40 Hiukkaskiihdyttimistä gravitaatioaaltoihin: maailmankaikkeuden tiheintä ainetta etsimässä, professori Aleksi Vuorinen

14:40-15:00 Vapaata keskustelua