Kauan odotettu historiallinen romaani on viimein ilmestynyt!

Eletään kesää 1495. Venäläisjoukot piirittävät Viipuria.

Toisaalla, Helsingen pitäjän laidalla, Toukolan lasten elämä on raskasta. Edes heidän maailmalla matkanneen setänsä tarinat eivät helpota sitä - päinvastoin ne saavat heidät haaveilemaan mahdottomuuksista.



Kirjoittaja on tehnyt kotiläksynsä, ja tarkkaan tutkittu paikallishistoria esittelee lukijalle monia nykypäivänäkin tuttuja paikannimiä, joiden sekaan fiktiivinen Toukola soljahtaa kuin itsestään. Jokivarren asukkaiden arkeen antaa kansainvälisen mausteensa vauraimpien talonpoikien kaupankäynti Tallinnan porvareiden kanssa.



Kaiken taustalla kohoaa mahtava kivikirkko, joka kätkee salaisuutensa ja sen voima sinkoilee ympäriinsä – Pyhän Laurin nimeen.



Kun suuren venäläissodan vaikutukset viimein ulottuvat aina Länsi-Uudellemaalle asti, Helsingejoen lapset eivät voi muuta kuin heittäytyä virran vietäväksi.



Jaakko Aarniala (s. 1980) on helsinkiläinen opettaja ja matkaopas.

