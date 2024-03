6 tapahtumatärppiä Turun Messukeskuksen kevääseen 2024

Kevät todella on messujen aikaa! Sen todistaa Turun Messukeskuksen vilkas tapahtumakevät, joka käynnistyy maaliskuussa.

– Kevään tapahtumia kannattaa tutkia. Runsaasta ja monipuolisesta tarjonnasta löydät varmasti itsellesi kiinnostavan tapahtuman. Mikä parasta, Turun Messukeskukseen tuleminen on todella helppoa, sillä pihalla on yli 2000 parkkipaikkaa, ja Föli tulee ihan Messukeskuksen eteen, lupaa Turun Messukeskuksen myynti- ja kehitysjohtaja Heidi Sinisalo.

Turun Messukeskus kehittää jatkuvasti omia tapahtumiaan. Lisäksi messuvieraiden iloksi saadaan useita vierailevia tapahtumia.

– Turun Messukeskus kokoaa yhteen kevään aikana mittavan määrän seurojen, yhdistysten ja eri aihepiirien tulisieluisia harrastajia. Lisäksi tiloissa järjestetään lukuisia koulutuksia ja kokouksia erilaisille asiantuntija- ja ammattiryhmille, vinkkaa Turun Messukeskuksen EVENTS-liiketoimintajohtaja Päivi Hoikkala.

Myös matkailijat ja seniorit huomioitu kevään tapahtumissa

Mitä uutta kevään tapahtumissa sitten on luvassa? Sinisalo mainitsee uuden, senioreille suunnatun yhteisöllisen tapahtuman SenioriExpon. Lisäksi Messukeskuksessa on laitettu merkille, että Turun seudulla on tarve matkailupainotteiselle messuohjelmalle. Siksi matkailu on otettu tänä vuonna mukaan Turun Kevät -tapahtuman jo ennestään monipuoliseen ohjelmaan.

Varsinais-Suomen Varhaiskasvattaja 9.3.

Kevät inspiroi kouluttautumaan! Varsinais-Suomen Varhaiskasvattaja -koulutustapahtuma on kohtaamispaikka kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. Tapahtuma tarjoaa arvokasta tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia niin julkisen kuin yksityisen sektorin varhaiskasvatuksen ammattilaisille, päätöksentekijöille ja opiskelijoille. Puheenvuoroja mm. tiedekasvatuksesta sekä hyvästä vuorovaikutuksesta. Tule mukaan ja syvennä osaamistasi!

Turun Kädentaitomessut 16.–17.3.

Luomisen ilo täyttää Turun Messukeskuksen maaliskuun puolivälissä, kun Kädentaitomessut saapuvat Turkuun. Tapahtuma koukuttaa messukävijät mm. kotimaisten kädentaitajien työnäytöksillä sekä käsitöillä, joita voit ostaa itsellesi. Tarjolla on niin koriste- ja käyttöesineitä, yksilöllisiä vaatteita ja asusteita. Lisäksi messuilla myynnissä hyvä valikoima tarvikkeita ja työvälineitä.

Pii Poon LEGO -rakennustapahtuma 23.–24.3.

Mitä kaikkea LEGO-palikoista voikaan rakentaa? Sitä hämmästellään koko perheen suosikkitapahtumassa, joka saadaan onneksi Turun Messukeskukseen! Tapahtuma rakentuu näyttelyistä ja rakentelusta: miltä näyttää Suomen taitavimpien LEGO-rakentajien luomukset, kuinka rakentuu LEGO-kaupunki ja LEGO Minecraft -maailma tai mitä kaikkea syntyy pelkästään punaisista LEGO-palikoista? Tule mukaan rakentamaan ja ryhdy uutuuspisteellä vaikka LEGO-arkkitehdiksi! Tapahtumassa vierailee Tv:stä tuttuja LEGO-mestareita sekä ilmielävä LEGO-hahmo.

Arma 2024 Turun Asemessut 7.4.

Tervetuloa aikamatkalle! Arma 2024 Turun Asemessut esittelee historiallisia ja käyttöaseita sekä militariaa ja tuo alan tietoutta kiinnostavasti esille. Ehdoton kohtauspaikka historiasta kiinnostuneille ja sotahistorian harrastajille. Tärppinä näyttely ensimmäisestä maailmansodasta, jonka alkamisesta tulee tänä vuonna 110 vuotta.

Turun Kevät 12.–14.4.

Mitä kaikkea kivaa lähestyvä kevät ja kesä tuo tullessaan? Tähän parhaat vinkit antaa uudistunut Turun Kevät -tapahtuma! Tapahtumaan on paketoitu todella laaja kattaus keväisiä vapaa-ajan ideoita niin maalle kuin merelle. Pääosassa ovat piha, puutarha, mökkeily, veneily sekä uutuutena matkailu. Herätä siis talviunilta sisäinen kotipuutarhurisi, piharakentajasi, mökkirakentajasi, veneilijäsi tai matkailijasi ja inspiroidu Turun Kevään ohjelmasta, työnäytöksistä ja workshopeista. Liput edullisemmin ennakkoon.

Uutta! SenioriExpo 24.4.

Maksuton seniorien oma tapahtuma on Turun Messukeskuksen hyväntuulinen uutukainen. Rennosta yhdessäolosta ja mukavasta tekemistä nautitaan koko päivä: päivätansseissa pyörähdellään mm. fuskun tanssikurssin tahtiin ja ohjelmalavalla saadaan maistiaisia Tauno Palosta ja Ansa Ikosesta kertovasta laulukomediasta. Lisäksi ohjelmassa muun muassa ideoita lähimatkailuun, vetreyttävää jumppaa sekä liikunta- ja ravintosuosituksia käsittelevä luento.